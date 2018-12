Bâtir des collectivités fortes et créer des avantages économiques, environnementaux et sociaux durables pour les Canadiens





Le ministre Champagne souligne les réalisations d'Infrastructure Canada en 2018 au titre du plan Investir dans le Canada

OTTAWA, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures permettent de créer des emplois et de stimuler la croissance économique pour la classe moyenne, de bâtir des collectivités inclusives et de soutenir une économie moderne, verte et résiliente, dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie à tous les Canadiens.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a présenté aujourd'hui une mise à jour sur les réalisations d'Infrastructure Canada au cours de la dernière année en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan Investir dans le Canada du gouvernement, de plus de 180 milliards de dollars.

Depuis le lancement du plan en 2016, on a approuvé plus de 4 700 projets pour améliorer la qualité de vie des Canadiens, et plus de 98 p. 100 de ces projets sont en cours ou déjà terminés.

En 2018, les Canadiens profitent de nombreux avantages liés aux investissements dans les infrastructures :

De nouvelles ententes bilatérales conclues avec l'ensemble des provinces et des territoires pour permettre aux collectivités de faire des investissements dans des secteurs prioritaires comme l'eau et les eaux usées, les infrastructures à large bande, les centres récréatifs communautaires et les projets liés au transport en commun.

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, un nouveau programme qui aidera les collectivités à investir dans d'importants projets locaux visant à améliorer la préparation et l'adaptation aux impacts des catastrophes naturelles liées au climat, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le Défi des villes intelligentes, qui appuie 20 finalistes de partout au Canada en les encourageant à utiliser des solutions novatrices pour relever les défis locaux grâce aux données et aux technologies connectées.

qui appuie 20 finalistes de partout au en les encourageant à utiliser des solutions novatrices pour relever les défis locaux grâce aux données et aux technologies connectées. En collaboration avec son partenaire privé, le groupe Signature sur le Saint-Laurent , le Ministère a atteint d'importants jalons dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont Champlain , qui sera ouvert au plus tard le 30 juin 2019. De plus, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a mis en oeuvre les mesures requises pour s'assurer que le pont Champlain actuel demeure ouvert et sécuritaire.

, le Ministère a atteint d'importants jalons dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont , qui sera ouvert au plus tard le 30 juin 2019. De plus, la société et Champlain Incorporée (PJCCI) a mis en oeuvre les mesures requises pour s'assurer que le pont actuel demeure ouvert et sécuritaire. Le lancement des travaux de construction du nouveau pont international Gordie-Howe, qui améliorera la circulation des voyageurs à la frontière entre Windsor et Detroit , ainsi que des échanges commerciaux bilatéraux de l'ordre de plus de 173 milliards de dollars par année.

et , ainsi que des échanges commerciaux bilatéraux de l'ordre de plus de 173 milliards de dollars par année. La nouvelle Banque de l'infrastructure du Canada investit dans le Réseau express métropolitain à Montréal, au Québec, qui reliera le centre-ville de Montréal aux banlieues avoisinantes grâce à un réseau de train léger de 67 kilomètres.

investit dans le Réseau express métropolitain à Montréal, au Québec, qui reliera le centre-ville de Montréal aux banlieues avoisinantes grâce à un réseau de train léger de 67 kilomètres. L'amélioration des données et des renseignements sur les actifs et les investissements dans le domaine des infrastructures au Canada dans le cadre de l'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada et du Compte économique de l'infrastructure.

dans le cadre de l'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du et du Compte économique de l'infrastructure. Le lancement de la nouvelle optique des changements climatiques, qui aidera les collectivités à tenir compte des impacts des changements climatiques au moment d'évaluer les investissements dans les infrastructures, et le lancement des avantages communautaires en matière d'emploi pour appuyer les possibilités de formation et d'emploi pour les groupes sous-représentés, et les possibilités d'approvisionnement pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises sociales.

La collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour élaborer un programme pilote de facturation progressive qui permettra de s'assurer que les paiements effectués suivent le rythme des travaux de construction.

« Les Canadiens de tout le pays profitent des investissements considérables du gouvernement dans les infrastructures, et on peut en voir les résultats dans les collectivités d'un bout à l'autre du Canada. Ces investissements produisent des résultats concrets pour les Canadiens en améliorant leur qualité de vie, en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en aidant les collectivités de toutes tailles à attirer les talents et les investissements dont elles ont besoin pour faire concurrence au reste du monde. Nos investissements offrent à tous les Canadiens l'avenir meilleur qu'ils méritent. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Infrastructure Canada fait partie des 14 ministères et organismes fédéraux qui mettent en oeuvre plus de 70 nouveaux programmes de financement des infrastructures établis au titre du plan Investir dans le Canada . Pour voir les progrès réalisés dans le cadre de ces programmes, rendez-vous à : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/funding-financement-fra.html

Document d'information

Présentation infographique des résultats des 4 700 projets financés par Infrastructure Canada pour les Canadiens : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-results-resultats-pic-fra.html

