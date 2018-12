Consignéco lance son calendrier de « l'Après »





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que les derniers chocolats sommeillent dans les calendriers de l'Avent, Consignéco invite les Québécois à prolonger cette excitante tradition en se dotant d'un calendrier... de l'Après! Même concept, même plaisir, à la différence qu'on troque les douceurs chocolatées par des initiatives destinées à encourager, 12 mois par année, le retour des contenants consignés. Un exercice « payant » autant pour l'environnement que pour sa communauté.

Saviez-vous que 671 millions de contenants consignés ne sont pas retournés chaque année et que la somme de 39 M$ que cela représente pourrait venir en aide aux quelque 8 000 organismes et 16 000 fondations que l'on recense au Québec? Bien que les taux de retour soient enviables, on peut assurément faire plus, faire mieux pour soulager l'environnement et redonner, 365 jours par année!

« Vous êtes nostalgiques à l'idée d'ouvrir la dernière fenêtre de votre calendrier de l'Avent? Vous avez déjà confirmé l'abonnement au gym, vous compostez depuis un bon moment, vous mangez sainement, mais vous cherchez votre prochaine résolution du Nouvel An? Vous croyez que chaque geste compte pour protéger la planète et vous aimeriez faire une différence pour votre communauté? Faites partie des superhéros qui font de la consigne leur mission quotidienne », de mentionner Pascale Demers, porte-parole de Consignéco.

Consigner, un jeu d'enfant!

Au moment où l'environnement occupe une place prépondérante dans l'actualité et où donner au suivant devrait faire partie de nos priorités, Consignéco propose le Calendrier de « l'Après ».

Contrairement au petit chocolat malheureusement rationné, la consigne ne contient aucune calorie et peut se pratiquer sans la moindre modération!

Janvier : Faites partie du club des 90 % de Québécois pour qui la consigne est une habitude bien ancrée. Février : Y'a de l'amour dans l'air! Complètement charmé par une cause inspirante ou un organisme de votre quartier, il est temps de vous unir et de vous jurer fidélité. Saviez-vous que 8 % des organismes à but non lucratif du Québec ont recours à la collecte de contenants consignés comme source de financement et que pour près du quart d'entre eux (21 %), il s'agit même d'une question de survie! Mars : Participez à l'une des Journées de la consigne organisée par votre détaillant. L'an dernier, c'est plus de 109 000 contenants qui ont été amassés permettant d'appuyer 20 causes à travers tout le Québec. Avril : Donnez un sens à la Journée de la Terre. Quand on sait qu'avec la consigne, la matière est 100 % recyclée, on aurait tort de s'en passer! Mai : Le soleil se pointe, on ouvre les fenêtres et on s'attaque au ménage du printemps. Il est temps de rapporter son sac de canettes et de bouteilles esseulées... doux souvenirs de ces soirées « scotchés » devant la télé à suivre les séries éliminatoires au hockey. Juin : Bonne Saint-Jean! Autour d'un feu de camp, à la maison ou dans les festivals, faisons de la protection de l'environnement et de la philanthropie autant d'éléments de fierté nationale. Juillet : Entre la montée du frigo dans un escalier abrupt, l'odeur de la peinture fraîche ou la pizza couronnant les efforts des héros du déménagement, offrez vos « vides » à une bonne cause en accrochant à la boîte aux lettres un sac de contenants consignés avec la mention « à donner ». Ce petit « trésor » devrait faire la joie d'un Valoriste. Août : Au bureau, pourquoi ne pas installer un bac pour les contenants consignés et faire un peu de promotion auprès des collègues : après les vacances, il faut bien commencer à économiser pour le prochain party d'employés! Septembre : Saviez-vous qu'une collecte bien orchestrée peut rapporter jusqu'à 4 000 $ en une seule journée? À la rentrée, c'est l'occasion d'inciter vos camarades de classe à transformer la consigne en voyage de fin d'année! Octobre : les bonbons c'est tellement 2017.... À l'Halloween, pourquoi ne pas délester vos voisins de leurs contenants esseulés? Novembre : Innovez pour la prochaine édition du « Movember » et transformez vos consignes en don pour soutenir la lutte contre le cancer de la prostate. Décembre : Le temps est venu de célébrer. C'est le temps de trinquer à la Nouvelle Année et de s'extasier devant les 15 vies d'une bouteille réutilisable et les 60 jours requis pour que votre canette retrouve une place de choix sur les tablettes de votre détaillant préféré. Santé!

À PROPOS DE CONSIGNÉCO

Fondée en 2011, Consignéco est une association à but non lucratif qui vise à faire connaître la valeur économique, écologique et sociale de la consigne afin d'inciter les gens à rapporter les contenants de bière consignés chez les détaillants. Issue d'une entente entre les brasseurs et RECYC-QUÉBEC, cette association regroupe les membres de l'industrie brassicole du Québec dont la Brasserie Labatt du Canada, Molson Coors Canada, le Regroupement des distributeurs de bières du Québec, Sleeman Unibroue et l'Association des microbrasseries du Québec. Pour en apprendre davantage sur la valeur de la consigne ou joindre le mouvement de la consigne sociale, visitez le www.consigneco.org. La consigne, c'est payant!

