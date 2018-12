L'Empire State Building et Interscope Records, en collaboration avec iHeartMedia, promettent un « Noël blanc » avec un spectacle son et lumière sur une musique de OneRepublic





NEW YORK, 18 décembre 2018 /CNW/ - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) et iHeartMedia ont annoncé aujourd'hui que le spectacle son et lumière annuel de l'Empire State Building (ESB) empruntera la version récemment publiée de White Christmas par OneRepublic, un artiste Interscope. Le concepteur lumière de renommée mondiale Marc Brickman a créé le spectacle de fêtes qui débutera le 19 décembre et sera diffusé en direct chaque nuit à 20 h 30 HE sur les stations de radio Z100 et 106.7 Lite FM d'iHeartMedia New York, et qui sera également disponible via l'appli iHeartRadio jusqu'au 25 décembre.

Le spectacle son et lumière basé sur ce chant de Noël classique revisité viendra clore « ESB Unwrapped », une célébration saisonnière qui a vu de spectaculaires décorations de fêtes accrochées aux fenêtres de l'ESB sur la cinquième avenue, dans son hall Art déco et dans le nouveau hall d'entrée de l'observatoire sur la 34e rue, des apparitions-surprise de célébrités, un pianiste qui a joué une sélection de chants de Noël et des spectacles de lumières festifs.

« Chaque année, lors de la saison des fêtes, le spectacle son et lumière de l'Empire State Building répand la joie de Noël dans le monde entier via les réseaux sociaux », a déclaré Anthony E. Malkin, président du conseil et chef de la direction d'ESRT. « Nous sommes fiers que notre spectacle annuel soit devenu le point culminant de la saison des fêtes pour tant de personnes. Cette année, je suis ravi que nous nous soyons associés avec Interscope Records et OneRepublic pour illuminer l'horizon de New York. »

Du 19 au 25 décembre, les amateurs pourront écouter le spectacle son et lumière en se branchant sur Z100 et 106.7 Lite FM à 20 h 30 EST, ou en écoutant les stations en direct sur l'appli iHeartRadio, le service tout-en-un de musique numérique, de balados et de diffusion en continu et à la demande. Cette représentation époustouflante sera visible à cette heure par les fêtards et les touristes depuis plusieurs points d'observation à travers New York et dans la grande région de New York.

Pour vous joindre à la partie, utilisez le mot-clic #ESBUnwrapped sur les réseaux sociaux. Les spectateurs pourront regarder le spectacle en direct via la page Facebook de l'Empire State Building. Une vidéo du spectacle entier sera également publiée sur la chaîne YouTube de l'Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) suite à l'événement pour que le monde entier puisse en profiter.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble du monde ». Grâce à de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficience énergétique, de l'infrastructure, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building attire des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs du monde entier. La technologie robuste de radiodiffusion du gratte-ciel prend en charge toutes les principales chaînes de télévision et stations de radio FM du marché métropolitain new-yorkais. L'Empire State Building a été nommé destination de voyage la plus populaire au monde dans une étude réalisée par Uber et désigné bâtiment préféré des Américains dans un sondage réalisé par l'Institut des architectes des États-Unis (American Institute of Architects). Pour obtenir plus de renseignements sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), société de placement immobilier chef de file, détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le plus célèbre immeuble du monde. Le siège social de la société est basé à New York, dans l'État de New York. Son portefeuille de commerce de détail et de bureaux couvrait 938 000 mètres carrés locatifs au 30 septembre 2018, et se composait de 873 000 mètres carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 65 000 mètres carrés locatifs dans le portefeuille de détail.

À propos d'iHeartMedia New York

iHeartMedia New York détient et exploite WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM et WOR-AM. iHeartMedia est la première société audiovisuelle des États-Unis, touchant neuf Américains sur dix chaque mois - et avec plus d'un quart de milliard d'auditeurs mensuels aux États-Unis, iHeartMedia dispose d'une plus grande portée nationale que n'importe quelle autre station de radio ou de télévision en Amérique. La position de chef de file de la société dans le domaine de l'audiovisuel s'étend sur de multiples plateformes, y compris 850 stations de radio; des services de diffusion en continu de musique, de radio et à la demande via son service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plateformes et 2 000 appareils, y compris les enceintes intelligentes, les tableaux de bord numériques, les tablettes, les dispositifs prêt-à-porter, les téléphones intelligents, les assistants virtuels, les téléviseurs et les consoles de jeu; à travers ses influenceurs; sur les réseaux sociaux; à travers des événements musicaux emblématiques; ainsi qu'à travers des balados, la société étant le premier éditeur de balados commerciaux au monde. iHeartMedia est également le chef de file des technologies d'analyse et d'attribution dans l'industrie audiovisuelle pour ses partenaires de commercialisation, utilisant les données de sa gigantesque base de consommateurs. iHeartMedia est une division d'iHeartMedia, Inc. Rendez-vous sur iHeartMedia.com pour plus de renseignements sur la société.

