Shoclef présente au marché mondial le magasinage en direct





SAN FRANCISCO, 18 décembre 2018 /CNW/ - Shoclef, la plate-forme mobile de magasinage unique en son genre, a lancé son application mobile de magasinage plus tôt cette année. Après avoir reçu un accueil positif et acquis plus de 80 millions d'utilisateurs actifs en Asie seulement, la société a lancé une version entièrement reconçue, rendant l'application encore plus conviviale.

Alors, qu'en est-il de Shoclef? Il s'agit d'une plate-forme unique qui rassemble les acheteurs, les acheteurs personnels et les entreprises. Le plus beau, c'est que l'application vous permet de faire de l'argent lorsque vous utilisez l'option « Go Live » (aller en direct)! Les acheteurs et les entreprises gagnent de l'argent pour chaque minute qu'un spectateur passe à visionner la webdiffusion de ces derniers.

Qu'est-ce qui fait de l'application une telle réussite? C'est son concept novateur, alliant le commerce de détail à la diffusion en continu, qui fait de Shoclef un joueur à la fois nouveau et intriguant au sein de l'économie des petits boulots. Fondée sur l'interaction et l'authenticité, l'application permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre dans plus de 150 000 villes de la planète. Et pour en faire encore plus, Shoclef offre un degré de transparence qu'aucune autre application de commerce de détail ne peut égaler : lorsqu'un usager magasine en direct, il voit l'apparence exacte des produits! Comme la plupart des gens, vous avez sûrement déjà acheté des produits en ligne qui se sont avérés décevants une fois reçus, n'est-ce pas?

De plus, grâce au magasinage en direct, toute l'expérience d'achat de l'utilisateur se déroule en temps réel. Les acheteurs personnels se rendent en magasin et l'utilisateur peut clavarder avec ces derniers, la messagerie instantanée venant changer la donne. Vous n'aimez pas la couleur du manteau? Vous voulez l'assortir d'une paire de bottes? Aucun problème! En tant qu'utilisateur, vous pouvez facilement clavarder avec les acheteurs, effectuer des demandes et vérifier la disponibilité de certaines tailles et couleurs. Il s'agit littéralement de magasiner en boutique depuis le confort de son foyer. Shoclef met tout en oeuvre pour rendre votre expérience de magasinage harmonieuse, satisfaisante et plaisante.

Shoclef est également un portail audacieux pour les entreprises; il permet à celles-ci d'acquérir des millions d'utilisateurs dans le monde. Offrez vos produits et services en direct avec l'application pour susciter l'intérêt, accroître les ventes et atteindre de nouveaux utilisateurs -- de manière entièrement gratuite. C'est une excellente occasion de discuter et d'interagir avec votre clientèle. La fonctionnalité de clavardage permet aux utilisateurs d'échanger des commentaires de façon immédiate, d'effectuer des requêtes et de réaliser des transactions. Augmentez vos ventes tout en tissant des liens avec vos clients!

Shoclef est fière de créer une expérience de magasinage personnalisée qui fait tomber tous les obstacles à l'achat. Vous pouvez télécharger l'application dès maintenant avec iOS et Android.

