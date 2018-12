Nominations au Conseil interculturel de Montréal





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Mme Madga Popeanu, vice-présidente du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise et Mme Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif, responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie sont heureuses d'annoncer la décision du conseil municipal du 17 décembre 2018 de nommer, pour un mandat de trois ans, M. Frédéric Dejean et M. Juste Rajaonson à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM).

« Je salue la venue de ces deux nouveaux membres au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leur expertises et expériences pourront être mises à contribution pour s'assurer que Montréal soit une ville inclusive où la participation des citoyennes et citoyennes de divers horizons soit favorisée et valorisée », a souligné Mme Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

Frédéric Dejean

Frédéric Dejean détient un doctorat (2010) en études urbaines (INRS-UCS) et en géographie humaine (Paris Ouest-Nanterre-La Défense). Il a poursuivi avec trois années de recherches postdoctorales (2011-2014) à l'Université de Montréal aux départements de sociologie, puis de philosophie (Centre de recherche en éthique), et enfin à la Faculté d'aménagement (bourse postdoctorale du FRQSC). Il a été chercheur durant trois ans en milieu collégial, à l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI - Collège de Maisonneuve). Son expertise de recherche concerne le protestantisme évangélique et pentecôtiste, la place du fait religieux dans les organisations et la problématique de l'intervention en lien avec des questions religieuses. Il est membre régulier au sein de l'équipe de recherche PLURADICAL, chercheur régulier au Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises (CRIEM), membre régulier du Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) et chercheur associé du groupe Recherche et action sur les polarisations sociales (RAPS).

« La nomination de Frédéric Dejean au Conseil interculturel de Montréal démontre l'importance et l'attrait du CIM pour des candidats exceptionnels. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur sa contribution au cours des trois prochaines années », a déclaré Mme Madga Popeanu, vice-présidente du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la gestion et de la planification immobilière et de la diversité montréalaise.

Juste Rajaonson

Juste Rajaonson est chargé de cours en économie urbaine et en géographie économique à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur l'évolution de la planification et des stratégies de développement urbain durable depuis les années 1990 au Québec et au Canada. Son travail vise à faire progresser les connaissances concernant les facteurs de succès des meilleures pratiques et à mieux orienter la planification urbaine en vue des nouveaux défis environnementaux et sociaux auxquels font face les villes et les régions métropolitaines. Depuis 2008, il a maintenu un niveau d''activité élevé combinant recherche, analyse des politiques publiques et transfert de connaissances sur les questions de développement urbain et régional. Tout en terminant ses études, il a servi divers organismes gouvernementaux et instituts de recherche, notamment le vérificateur général du Québec, la Conférence régionale des élus de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Centre de recherche interuniversitaire en analyse d'organisation, le Centre de recherche en tourisme et patrimoine et l'École nationale d'administration publique. Enfin, il a également travaillé pendant six ans dans le secteur municipal où il a contribué à la mise en oeuvre de programmes et projets axés sur la durabilité urbaine.

« L'expertise en économie et géographie urbaine de Juste Rajaonson apportera une contribution substantielle au Conseil interculturel de Montréal. Nous sommes ravis de la nomination de M. Rajaonson, un véritable atout pour le CIM », a souligné Mme Laurence Lavigne Lalonde, membre du comité exécutif, responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie.

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

