Invitation aux médias - Annonce concernant les services offerts aux enfants handicapés et à leur famille dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant les services offerts aux enfants handicapés et à leur famille dans la région de la Capitale-Nationale. Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg, monsieur Jonatan Julien.

DATE : Le mercredi 19 décembre 2018



HEURE : 14 h 10



LIEU : Espace Lémerveil

Maison Lémerveil Suzanne Vachon

733, rue du Rhône

Québec (Québec) G1H 7C1

