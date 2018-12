Les lentilles Doric, Développement Solugen, Animation Squeeze Studio, Gentec Électro-Optique et Devoray pourront intensifier leurs efforts d'innovation et de commercialisation





Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant près de 1,2 M$ à cinq entreprises de Québec

QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises Les lentilles Doric inc., Développement Solugen inc., Animation Squeeze Studio inc., Gentec Électro-Optique inc. et Devoray pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 1 175 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à ces aides financières, les cinq entreprises pourront diversifier leurs marchés par l'acquisition d'équipements spécialisés et mener des activités de commercialisation.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs se traduit par des investissements totaux de plus de 2,8 M$ et la création de 14 emplois à Québec.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de commercialisation de produits et de développement de marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis de savoir que ces projets contribueront à la création de 14 emplois de qualité ici même à Québec. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises qui misent sur l'innovation à croître et à exporter leurs produits et services afin qu'elles puissent créer des emplois de qualité et assurer ainsi la prospérité de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

L'année 2018 marque le 50e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Les entreprises Les lentilles Doric, Développement Solugen, Animation Squeeze Studio, Gentec Électro-Optique et Devoray pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 1 175 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 2,8 M$ ainsi que la création de 14 emplois à Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Les fonds sont consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec.

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Les lentilles Doric inc. Contribution remboursable de 550 000 $ sur un investissement total de 1 500 000 $ Fondée en 1995 par le Dr Sead Doric (ex-chercheur à l'Institut national d'optique [INO], Québec), Les lentilles Doric. est une PME fortement innovante de classe mondiale, qui conçoit, fabrique et commercialise des composants optiques spécialisés et qui offre des services de R-D liés à la fibre optique. De plus, Les lentilles Doric est un leader mondial dans la fabrication et le développement d'équipement dédié aux neurosciences. Le projet, qui permettra de créer quatre emplois, vise l'expansion de l'entreprise à l'échelle internationale. La stratégie repose sur deux volets : l'amélioration de sa productivité et de sa capacité de production, et la commercialisation de nouveaux produits. La contribution de DEC portera sur l'ensemble des activités du projet et servira notamment à l'acquisition de machines servant à fabriquer des composants optiques spécialisés. Développement Solugen inc. Contribution remboursable de 250 000 $ sur un investissement total de 1 150 000 $ Constituée en 2015, Développement Solugen est une entreprise innovante en démarrage spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de traitement de lisier de porc. Le projet, qui permettra de créer quatre emplois, vise la réalisation d'activités de commercialisation et l'amélioration de la capacité d'innovation de l'entreprise. La contribution de DEC portera sur les coûts associés à la fabrication, l'installation et la mise en activité d'une première unité de production qui fera office de vitrine technologique au développement et à la commercialisation du produit, et à la protection de la propriété intellectuelle développée. Animation Squeeze Studio inc. Contribution remboursable de 200 000 $ sur un investissement total de 650 000 $ Fondée en 2011 par Denis Doré et Patrick Beaulieu, Squeeze est un studio d'animation 3D de renommée internationale. Composé d'une équipe de créateurs talentueux et passionnés, le studio donne vie à des personnages plus grands que nature par la magie de l'animation 3D. Grâce à la qualité exceptionnelle de ses productions, l'entreprise collabore avec des partenaires d'ici et d'ailleurs parmi les plus prestigieux et se distingue par la conception de créations originales qui laissent leur marque. À titre d'exemple, la série télé Cracké présentée dans 210 pays et territoires par des télédiffuseurs d'envergure et cumule plus de 200 millions de vues sur les plateformes numériques à l'échelle internationale. Le projet vise l'amélioration de la productivité de l'entreprise spécialisée en animation 3D de haute qualité. Les principales activités qui seront réalisées dans le cadre du projet consistent à accroître les performances de la plateforme de production et à réaliser des travaux d'amélioration locative.



La contribution de DEC permettra d'acquérir du matériel et des logiciels et de financer l'embauche d'un directeur de la technologie. Le projet permettra de créer cinq emplois. Gentec Électro-Optique inc. Contribution remboursable de 100 000 $ sur un investissement total de 270 000 $ Fondée en 2000, Gentec Électro-Optique (Gentec-ÉO) est une PME fortement innovante et exportatrice qui conçoit, fabrique et commercialise des instruments de mesure pour les lasers. Elle est la seule entreprise au Canada à oeuvrer dans le marché de niche des appareils de mesure de l'énergie, de puissance et de profil d'intensité de faisceaux laser. Le projet vise à soutenir les exportations et la capacité de commercialisation de l'entreprise avec la mise à jour et l'intégration à son site Web d'une application facilitant la sélection des produits. La contribution de DEC couvre l'ensemble des coûts du projet. En plus du maintien d'un emploi à court terme, le projet permettra à l'entreprise d'augmenter ses exportations, ce qui mènera à la création de nombreux nouveaux emplois. Devoray 9328-8082 Québec inc. (site web en anglais seulement) Contribution remboursable 75 000 $ sur un investissement total de 335 000 $ Fondée en 2015, Devoray est une entreprise innovante qui conçoit, fabrique et commercialise des produits alimentaires issus d'une production par impression 3D. Cette technologie est surtout connue pour son utilisation dans les secteurs plastiques et métalliques, mais elle est également en plein essor dans le domaine alimentaire. Le projet, qui permettra de créer un emploi, vise à intensifier les activités de commercialisation et à augmenter la productivité de cette entreprise en démarrage. La contribution de DEC permettra de couvrir l'ensemble des coûts du projet, à savoir : la réalisation d'activités de commercialisation, incluant l'embauche d'une ressource, ainsi que l'acquisition, l'adaptation et l'installation d'équipements spécialisés afin d'optimiser la production de Devoray.

En résumé

Nombre de projets : 5 Nombre d'emplois créés : 14 Contributions de DEC : 1 175 000 $ Investissements totaux générés par ces projets : 2 805 000 $

