Un Noël familial rempli d'amour pour les aînés seuls





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Fidèle à sa tradition, Les Petits Frères apporteront aux personnes âgées seules à Noël de précieux moments d'amour et de partage. Les 24 et 25 décembre prochains, des centaines de bénévoles de partout au Québec rendront visite à des personnes seules qui ne peuvent sortir et accueilleront les aînés qui le peuvent lors du traditionnel dîner de Noël.

« Grâce aux 2007 bénévoles et aux donateurs qui appuient notre mission, les 1500 personnes âgées que nous accompagnons tout au long de l'année pourront célébrer Noël avec la famille des Petits Frères. La période des Fêtes est particulièrement difficile pour celles et ceux qui souffrent de solitude. Chez Les Petits Frères, personne ne sera oublié, peu importe sa condition physique ou cognitive. Cela fait partie de notre engagement pour chaque Vieil Ami que nous accueillons dans notre grande famille. » mentionne Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.

Des visites à domicile et de grandes célébrations seront organisées dans les 16 équipes où Les Petits Frères sont présents : Basses-Laurentides, Lac-Mégantic, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal (Centre, Ouest-de-l'Ile, Pointe-de-l'Ile, Sud-Ouest), Québec, Rimouski, Saguenay, Sherbrooke, Sud-de-Lanaudière, Thetford Mines, Trois-Rivières.

Des invités de marque se joignent aux Petits Frères de Montréal pour célébrer avec eux

Le 24 décembre : Une centaine de bénévoles (seul, en duo ou en famille) visiteront 177 Vieux Amis à leur résidence, en CHSLD ou à l'hôpital, avec un coffret partage comprenant un goûter et des surprises. Marie-Thérése Fortin, porte-parole des Petits Frères, viendra prêter main-forte aux bénévoles en distribuant les coffrets partage, alors que le chroniqueur et animateur Jean-Sébastien Girard rendra visite à un(e) Vieil(le) Ami(e).

Le 25 décembre : Pour la 33e année, le Centre Sheraton Montréal offrira gracieusement le dîner de Noël à 450 Vieux Amis et bénévoles dévoués. Au menu : un succulent repas traditonnel, de la musique et beaucoup de tendresse. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et Béatrice Picard, marraine de l'organisme depuis 11 ans, partageront ces beaux moments avec les convives.

À propos des Petits Frères

Fort de son expérience des 56 dernières années en accompagnement des personnes âgées seules de 75 ans et plus, l'organisme se dédie à briser leur isolement et partage avec elles amour, joie et tendresse, afin qu'elles se sentent vivantes et importantes jusqu'à la fin de leur vie. Au fil des ans, ce sont près de 8 500 aînés qui ont vu leur vie ainsi changée, des milliers de personnes qui ont su qu'elles comptaient à nouveau pour quelqu'un et ce, jusqu'au bout de leur vie. Les Vieux Amis sont accompagnés en moyenne pendant 7 ans.

Le Québec compte près de 640 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, et que ce nombre ira en croissant jusqu'à ce que ces aînés composent 14,7 % de la population du Québec d'ici 2036. Ce sont aujourd'hui 55 000 personnes âgées qui sont à risque de vivre l'isolement social et qui trop souvent, souffrent derrière les portes closes. Avec l'important accroissement de la part démographique des aînés au Québec, plus que jamais l'action des Petits Frères est capitale pour briser l'isolement social. Pour plus d'information, faire un don ou devenir bénévole : petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

Campagne de sensibilisation 1 aîné sur 5

Les Petits Frères mènent présentement une grande campagne de sensibilisation 1 aîné sur 5. L'organisme donne ainsi une voix aux aînés seuls et souhaite sensibiliser les Québécoises et les Québécois à leur réalité, celle des aînés que personne ne voit, dont personne ne parle. Pour voir la campagne de sensibilisation, partagée entre autres sur DuProprio : http://bit.ly/2L99qqf et la vidéo des Petits Frères http://bit.ly/2zOZOwg

