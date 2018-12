Surcharge de travail du personnel du réseau de la santé et des services sociaux





Des préposé-es aux bénéficiaires s'adressent au Père Noël pour qu'il intervienne auprès du gouvernement

QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Après avoir réussi à mettre fin à des coupes dans les services d'entretien ménager il y a quelques mois, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux -- CSN lance une nouvelle campagne, cette fois pour s'attaquer à la surcharge de travail inquiétante des préposé-es aux bénéficiaires. Le syndicat lance une capsule vidéo où des préposé-es aux bénéficiaires s'adressent au Père Noël pour qu'il intervienne auprès de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du nouveau gouvernement.

La campagne Préposé-es aux bénéficiaires, à bout de souffle permet de prendre acte de l'ampleur de la détresse vécue par les préposé-es. Plus de 100 préposé-es témoignent de leur surcharge de travail et font des demandes spéciales au Père Noël pour qu'enfin des actions soient mises en place pour améliorer leurs conditions de travail.

«?La détresse des préposé-es aux bénéficiaires comme de l'ensemble du personnel du réseau a vraiment de quoi inquiéter. Pourtant, nous attendons toujours des gestes concrets pour améliorer les choses. C'est pour faire bouger l'employeur et le gouvernement que nous lançons aujourd'hui notre campagne de visibilité en profitant de la période des Fêtes pour faire connaître la situation des préposé-es?», explique Dominic Presseault, président du syndicat.

«?Les syndicats de la FSSS-CSN passent à l'action un peu partout au Québec pour continuer de mettre de la pression pour améliorer le sort du personnel. Ça fait des mois que nous dénonçons la situation. Il est temps que ça bouge et la campagne lancée par le syndicat va exactement dans ce sens?», lance Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Rappelons que la campagne Faites-vous pas passer un sapin lancé en mars dernier avait permis d'obtenir des gains importants pour le personnel des services d'entretien ménager des Laurentides, qui faisait face à des menaces de coupes budgétaires.

