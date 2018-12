Nouveau mobilier urbain pour les parcs de Lachine





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les élus de l'Arrondissement de Lachine ont autorisé, lors de la séance du conseil de décembre, l'acquisition de mobilier urbain au montant de 266 800 $ afin d'offrir aux citoyens plus de commodités dans les parcs riverains. « Grâce à ces aménagements, nos résidents pourront davantage profiter de nos berges et espaces verts. Que ce soit pour faire des pique-niques ou simplement pour se reposer et contempler le paysage, ces installations tant attendues ajouteront aux plaisirs du lieu », souligne Maja Vodanovic, mairesse d'arrondissement.

Des tables de pique-nique et des chaises longues, similaires à celles déjà très appréciées par les usagers des parcs René-Lévesque et de la Marina d'escale, seront ainsi installées dans le secteur situé entre les parcs Summerlea et Saint-Louis, ainsi que dans divers sites du territoire. Il est prévu que le nouveau mobilier sera fixé sur des dalles de béton. Des tables de pique-nique adaptées aux personnes à mobilité réduite seront également installées. De nouveaux paniers à rebuts doubles, c'est-à-dire comportant des paniers distincts pour le recyclage, seront ajoutés tout au long du bord de l'eau. L'ajout de ces paniers contribuera au maintien de la propreté des parcs tout en favorisant le recyclage. L'implantation de ces paniers de type « duo » répond à l'une des actions proposées dans le Plan local de développement durable de l'Arrondissement de Lachine 2016-2020. Toutes ces acquisitions seront fabriquées avec du plastique recyclé.

Le mobilier sera produit par le Service du matériel roulant et des ateliers de la Ville de Montréal et sera installé au cours de la saison printemps-été 2019.

