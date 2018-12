Conducteurs de bétonnière du Grand Montréal - Une délégation syndicale CSN rencontre les dirigeants de Demix à Toronto





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Quelque 200 conducteurs de bétonnière de cinq sections de la compagnie Demix Béton du Grand Montréal réclament toujours des correctifs pour contrer les inconvénients dus à l'implantation du système Optimizer de gestion des livraisons du béton sur les chantiers de construction. C'est pourquoi une délégation d'une vingtaine de travailleurs s'est déplacée aujourd'hui à Toronto dans le but de rencontrer les dirigeants de sl'entreprise mère, CRH Canada, pour leur faire part de leurs doléances, dont celles pouvant affecter leur santé et leur sécurité ainsi que celle de la population.

« Après plusieurs démarches et rencontres menées depuis le printemps dernier pour exiger des correctifs liés au système Optimizer, les travailleurs espèrent obtenir enfin une écoute de la part des hauts dirigeants de CHR Canada et ainsi leur assurer un retour à des conditions de travail normalisées dans le respect de leur santé et de leur sécurité ainsi que celle de la population », d'expliquer André Miousse, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière, affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Le litige

Le système Optimizer, mis en place sans consultation, relie chaque conducteur de bétonnière à une centrale de distribution par l'intermédiaire d'une tablette électronique. Or, ce système, qui analyse les trajets à emprunter et les temps de réponse requis sans tenir compte de la provenance d'origine du conducteur, bouscule de façon importante les conditions de travail des salariés en dictant aux conducteurs divers trajets de livraison pour lesquels ils ne sont pas familiers. « Dans certains cas, ajoute André Miousse, le système propose des trajets en plein quartier populeux, sans égard aux normes de sécurité. Ça nous inquiète beaucoup. »

En outre, ce système vient modifier radicalement plusieurs conditions de travail, dont celles qui a trait à la fin de journée de travail, entraînant chez les travailleurs épuisement et stress. Un autre facteur d'inconfort est lié à la difficulté de concilier la famille et le travail qui, dans certains cas, est à toutes fins utiles inexistante en raison des heures de travail interminables qui affectent la vie familiale des travailleurs.

Des solutions viables existent

Les travailleurs exercent depuis le printemps dernier différents moyens de pression et de visibilité afin d'être entendus et écoutés. Mais jusqu'à maintenant, les discussions n'ont pas permis de trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi une délégation composée de représentants des cinq syndicats et d'élus de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) s'est présentée au siège social de CRH Canada pour y rencontrer les hauts dirigeants afin de les convaincre de la nécessité de trouver des solutions viables.

« On a rencontré les dirigeants de CRH Canada avec la profonde conviction que des solutions viables et constructives existent pour assurer à la fois le maintien de conditions de travail décentes qui respectent les travailleurs, et une prestation de services sécuritaires correspondant aux besoins de l'entreprise bétonnière. On espère qu'ils ont entendu le message des travailleurs », conclut le vice-président de la FIM-CSN.

À propos des syndicats et de la CSN

Les syndicats suivants sont affiliés à la FIM-CSN qui compte 30 000 membres répartis dans 320 syndicats : Syndicat des salariés de Pro-Mix Béton-CSN, Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division St-Eustache), Syndicat des travailleurs de Demix (CSN), Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle - Longueuil)-CSN, et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton (CSN) (division de Valleyfield). Ils sont également affiliés au Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN), au Conseil central des Laurentides (CCDL-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN). Ils sont aussi affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui compte près de 2000 syndicats regroupant plus de 300 000 travailleuses et travailleurs.

