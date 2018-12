Tech Data élargit son partenariat avec Aruba au Brésil pour renforcer les solutions réseau de prochaine génération de ses clients





CLEARWATER, Floride, 18 décembre 2018 /CNW/ -- Tech Data (Nasdaq : TECD) annonce aujourd'hui un partenariat intermédiaire élargi avec Aruba, une société de Hewlett Packard Enterprise, afin de fournir au marché brésilien des solutions réseau de prochaine génération pour entreprises. Tech Data offre déjà ces solutions aux États-Unis et dans certains pays d'Europe et d'Asie-Pacifique, et proposera désormais au Brésil la vaste gamme d'options d'accès réseau d'Aruba.

« Axée sur la solution, notre approche de distribution à valeur ajoutée rehausse le portefeuille d'Aruba, notamment sur les plans de la finance, de l'éducation, des soins de santé, de l'hébergement et du commerce de détail », soutient Carla Carvalho, directrice générale à Tech Data, Brésil. « Pour ces secteurs verticaux, Aruba dispose de solutions spécifiques avec des caractéristiques liées à la sécurité des données, au contrôle des politiques et à la gestion de la mobilité pour les groupes de travail et autres. »

En vertu de cette entente, Tech Data vendra l'ensemble du portefeuille de solutions d'accès réseau d'Aruba et en assurera le soutien, y compris le réseau local sans fil (WLAN) fondé sur le contrôleur, le Wi-Fi géré par le nuage informatique, la sécurité et les services de localisation au Brésil. Tech Data offrira aussi à ses partenaires intermédiaires affiliés à Aruba un large éventail d'occasions de vente et de soutien technique pour le développement des affaires, les services financiers et les ressources de formation.

« Cette relation élargie avec Tech Data est stratégique pour notre croissance au sein du marché brésilien », affirme Arlindo Silva, directeur des activités de distribution à Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise, Brésil. « Cela nous donne accès à une communauté de partenaires de choix répartie partout au pays tout en nous procurant une expertise additionnelle pour vendre des solutions intégrées assorties d'une plus grande valeur à notre clientèle axée sur les marchés de l'IdO, de la sécurité et de la mobilité. »

Les partenaires de Tech Data en Amérique latine profitent d'un portefeuille bout en bout de calibre mondial qui aide leurs clients à mettre en oeuvre des solutions TI qui répondent aux besoins grandissants en matière de mobilité, d'accès aux applications infonuagiques, et de projets émanant du milieu de l'Internet des objets (IdO). Ce marché devrait d'ailleurs générer des activités commerciales de l'ordre d'environ 8 milliards $ au Brésil cette année, selon IDC1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les offres de réseau Aruba de Tech Data au Brésil, envoyez un courriel à l'adresse falecom.brasil@techdata.com ou téléphonez au 0800-724-1115.

