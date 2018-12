Premier pas vers une bonification des activités culturelles à l'école - Près de 1,8 M$ pour améliorer l'offre culturelle dans le parcours éducatif





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une aide financière de près de 1,8 M$ du ministère de la Culture et des Communications dédiée à l'appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Les projets culturels seront réalisés pendant l'année scolaire 2018-2019.

Constituant un premier jalon vers une bonification des activités culturelles en milieu scolaire en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, cette aide financière permettra d'augmenter et de diversifier l'offre culturelle destinée aux élèves en dehors des heures de classe, en plus d'élargir les clientèles visées par les activités culturelles, en incluant les jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire et du collégial. Elle permettra également de soutenir les artistes, les écrivains, les bibliothèques et les organismes professionnels qui désirent offrir des activités aux clientèles ciblées.

Ayant connu un vif succès, cet appel de projets a récolté de nombreuses propositions. Après analyse, ce sont 109 propositions reçues qui sont admissibles et qui pourront être réalisées. L'ensemble des sommes provient de la mesure 8 du plan d'action découlant de la politique culturelle Partout, la culture. Cette mesure vise à amplifier la relation entre la culture et l'éducation.

« La culture est un atout indéniable pour l'épanouissement et la réussite des jeunes. Non seulement elle contribue à stimuler les élèves et à les éveiller aux arts, elle constitue aussi un puissant outil pour contrer le décrochage scolaire. Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un grand nombre de créateurs et d'institutions culturelles dynamiques, il est primordial que la jeunesse québécoise en bénéficie. Notre gouvernement, qui a fait de l'éducation sa priorité absolue, est donc très heureux d'annoncer cet important investissement qui permettra aux jeunes de découvrir ou d'approfondir leur passion pour notre culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Langue française

« Je salue cette annonce du ministère de la Culture et des Communications. Elle jette les bases d'une collaboration plus étroite entre nos deux ministères, avec un seul et même objectif : rendre la culture et les arts encore plus facilement accessibles aux jeunes. L'éducation étant la pierre d'assise de notre action gouvernementale, ma collègue Nathalie Roy et moi travaillons ensemble pour approfondir les mesures qui pourront être annoncées à l'aube de l'année 2019 dans le but d'amener la culture à l'école, mais aussi l'école à la culture. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

