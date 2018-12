Financement des universités en région du réseau de l'Université du Québec - 7,5 M$ pour soutenir le rôle de pôle de développement socioéconomique régional des universités





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de corriger l'erreur faite par le précédent gouvernement lors de la dernière révision de la politique de financement des universités et pour s'assurer que les universités en région puissent exercer pleinement leur rôle de pôle de développement socioéconomique régional, une nouvelle enveloppe totale de 7,5 millions de dollars est accordée aux établissements en région du réseau de l'Université du Québec.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les sommes accordées se répartissent de la façon suivante :

Établissement Montant Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1,8 M$ Université du Québec à Chicoutimi 2,1 M$ Université du Québec en Outaouais 1 M$ Université du Québec à Rimouski 1,6 M$ Université du Québec à Trois-Rivières 1 M$ Total : 7,5 M$

« La disparition de la dimension Développement régional, décidée par le précédent gouvernement, affecte la capacité de certains établissements du réseau de l'Université du Québec à exercer pleinement leur rôle de développement régional. Nous avons entendu leurs préoccupations et nous avons agi rapidement. Cette nouvelle enveloppe, mise à leur disposition pour le reste de l'année 2018-2019, leur permettra d'atteindre leurs objectifs quant au développement régional, et ce, à leur convenance, avec toute la latitude requise. Je me réjouis de pouvoir ainsi leur apporter le soutien nécessaire.»

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« Les universités participent activement au dynamisme et au développement socioéconomique de nos collectivités. Elles sont aussi des carrefours de rencontre entre l'enseignement, la recherche, le monde des affaires, la culture et le sport, qui profitent grandement aux citoyens et aux citoyennes. C'est pourquoi nous devons nous assurer qu'elles sont soutenues convenablement, et ce, partout au Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le gouvernement du Québec accorde, pour le solde de l'année 2018-2019, une nouvelle enveloppe de 7,5 millions de dollars aux établissements en région du réseau de l'Université du Québec afin de les soutenir dans leur rôle régional.

