L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques raconte une histoire





L'Agence spatiale canadienne publie un livre numérique et invite les enfants à se lancer dans l'aventure spatiale la plus folle de leur vie!

LONGUEUIL, QC, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Êtes-vous prêts pour une histoire spatiale extraordinaire? L'Agence spatiale canadienne (ASC) lance une initiative visant à susciter l'intérêt des petits pour l'espace, l'apprentissage et la lecture. Faire la lecture aux enfants, dès leur plus jeune âge, a un effet durable sur l'apprentissage de la langue et sur leur aptitude à lire et à écrire. Aujourd'hui, David Lametti, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, a participé au lancement officiel du livre numérique Le Club des explorateurs, une histoire qui a pour thème l'espace et où se retrouve l'astronaute de l'ASC David Saint-Jacques. À l'occasion du lancement, David a lu l'histoire à voix haute pour la première fois, depuis l'espace.

David et sa famille adorent lire des histoires ensemble à l'heure du coucher. Comme il a exprimé le souhait de poursuivre cette tradition à bord de la Station, l'ASC a créé une histoire se déroulant dans l'espace pour qu'il puisse garder le lien avec ses enfants grâce à la lecture, une activité adoptée par beaucoup d'autres jeunes familles.

Citations

« Faire la lecture à des enfants est l'un des cadeaux les plus précieux qu'on puisse leur faire : cela rempli leur imagination et les ouvre au monde qui les entoure. L'espace possède le pouvoir de piquer la curiosité des jeunes Canadiens et ce livre électronique les encouragera à lire et à développer un intérêt pour la science. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Même quand le travail m'amène loin de chez moi, je veux continuer à lire des histoires à l'heure du coucher. C'est un moment privilégié pour moi : il me permet de me rapprocher encore plus de mes enfants. Les livres stimulent l'imaginaire des enfants. J'espère qu'avec ce livre électronique Le Club des explorateurs, vos petits rêveront d'espace. »

David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Quelques faits

Le Club des explorateurs est l'histoire de Layla, Niko, Gemma et Mathias, sans oublier leur petit chiot curieux, Chewie. Les personnages, inspirés par le départ en mission de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques , partent eux aussi en mission et vivent l'aventure la plus magique de leur vie!

Pour susciter l'intérêt des jeunes Canadiens pour les sciences et les disciplines connexes, l'Agence spatiale canadienne organise une série d'activités pendant la mission de David Saint-Jacques, plusieurs en collaboration avec des partenaires.

, plusieurs en collaboration avec des partenaires. Espace vivant : Nouveau projet de recherche scientifique où les élèves explorent les effets des conditions environnementales sur la santé mentale et physique tout en apprenant à avoir une pensée analytique et à coder.



Little Inventors - Inventions pour l'espace : Les enfants de partout au Canada doivent trouver des idées ingénieuses qui permettront de rendre la vie dans l'espace plus facile et agréable. Les meilleures inventions seront transformées en prototypes par des fabricants et des artisans. Deux d'entre elles seront présentées (dessins) dans l'espace.

Deux d'entre elles seront présentées (dessins) dans l'espace.

Défi « Astro Pi » : Dans ce concours européen axé sur la science et le codage, les élèves ont l'occasion de développer du code qui pourrait être utilisé dans les ordinateurs Raspberry Pi uniques de la Station spatiale. Deux niveaux de complexité rendent le défi « Astro Pi » accessible aux élèves avec ou sans expérience de codage.

Deux niveaux de complexité rendent le défi « Astro Pi » accessible aux élèves avec ou sans expérience de codage.

Auteurs créatifs recherchés : Les Canadiens de neuf ans et plus sont invités à écrire une histoire pour enfants de trois à huit ans sur le thème de l'espace. Toutes les histoires doivent être originales et ne doivent pas avoir été publiées auparavant.

Liens

http://asc-csa.gc.ca/eng/missions/expedition58-59/default.asp

