Création de 50 nouveaux emplois de haute qualité à Saskatoon grâce à l'investissement du gouvernement du Canada dans l'innovation nucléaire en Saskatchewan





Les technologies nucléaires aideront à diagnostiquer et à traiter les maladies humaines ainsi qu'à améliorer la productivité des cultures

SASKATOON, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Lorsque les recherches sur la santé et sur les cultures prospèrent au pays, l'économie du Canada en bénéficie, tout comme le bien-être des gens partout dans le monde.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé la création de 50 nouveaux emplois bien rémunérés à Saskatoon grâce à un investissement de 2,2 millions de dollars versé à la Sylvia Fedoruk Canadian Centre for Nuclear Innovation. Grâce à cet investissement, le Fedoruk Centre améliorera l'aile consacrée à l'innovation du Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences de l'Université de la Saskatchewan.

L'aile « Innovation » comprendra des laboratoires spécialisés où des chercheurs universitaires et des chercheurs du secteur industriel mettront au point de nouveaux médicaments contenant des isotopes médicaux. Ces produits radiopharmaceutiques sont utilisés pour détecter et traiter des cancers et d'autres maladies. En outre, un nouveau laboratoire d'imagerie, le premier en son genre au Canada, permettra aux chercheurs d'utiliser des radio-isotopes pour mieux comprendre le flux de nutriments dans les plantes et dans les bactéries du sol en vue d'améliorer la productivité des cultures.

« Par l'entremise du Plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement du Canada appuie les travaux de recherche novateurs qui favoriseront la santé et le bien-être des personnes du monde entier, en plus de contribuer à la prospérité économique du Canada et de faire croître la classe moyenne. Le financement de ce projet témoigne de notre engagement à faire progresser la recherche en technologie nucléaire, en médecine et en agriculture, tout en créant de nouvelles possibilités commerciales pour les Canadiens de l'Ouest. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Pendant plus de 60 ans, la Saskatchewan a accueilli des pionniers dans le domaine de la médecine nucléaire et des technologies qui font que cette province est reconnue mondialement. Aujourd'hui, notre gouvernement investit dans la prochaine génération de technologies novatrices qui permettent de créer plus de bons emplois pour la classe moyenne et de renforcer notre industrie. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le Fedoruk Centre est profondément reconnaissant envers Diversification de l'économie de l'Ouest Canada de permettre l'équipement de l'aile « Innovation » du Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences de l'Université de la Saskatchewan. Cet investissement permet aux chercheurs et aux étudiants de la Saskatchewan de créer de nouveaux agents d'imagerie nucléaire et de démontrer leur efficacité sur des plantes ou des animaux, de faire progresser les technologies agricoles et de traiter des maladies telles que le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson et les maladies cardiaques. »

- John Root, directeur général, Sylvia Fedoruk Canadian Centre for Nuclear Innovation

« Cet investissement fédéral important dans un élément essentiel de la grappe des sciences de la vie de l'Université de la Saskatchewan renforce notre capacité unique en son genre au Canada en matière de recherche novatrice en imagerie relative aux humains, aux animaux et aux plantes. La nouvelle aile « Innovation » de notre Centre for Cyclotron Sciences permettra de révéler les processus sous-jacents des spécimens vivants qui peuvent conduire au déclenchement d'une maladie, servant de complément à l'imagerie biomédicale exceptionnelle de notre Centre canadien de rayonnement Synchrotron et ils amélioreront ensemble la santé et l'agriculture au Canada. »

- Karen Chad, vice-présidente à la recherche, Université de la Saskatchewan

Faits en bref :

Depuis 2011, le Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences a fourni des isotopes médicaux nécessaires au TEP et à la tomographie de plus de 5 000 patients en Saskatchewan , en Alberta et au Manitoba , pour diagnostiquer et traiter le cancer.

, en et au , pour diagnostiquer et traiter le cancer. À titre de grappe d'imagerie nucléaire en croissance en Saskatchewan , le centre permet à plus de 20 jeunes chercheurs de se pencher sur de meilleures façons de diagnostiquer des maladies, d'inventer de nouveaux détecteurs et des traitements ciblés, et d'utiliser l'imagerie nucléaire pour faire progresser les sciences agricoles.

, le centre permet à plus de 20 jeunes chercheurs de se pencher sur de meilleures façons de diagnostiquer des maladies, d'inventer de nouveaux détecteurs et des traitements ciblés, et d'utiliser l'imagerie nucléaire pour faire progresser les sciences agricoles. Le Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences a fourni à trois entreprises un accès à ses installations spécialisées et à son expertise pour accélérer la commercialisation de nouvelles technologies de médecine nucléaire.

Document d'information

Le Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences profite d'un nouvel investissement pour l'aménagement d'une aile consacrée à l'innovation

Le gouvernement du Canada apporte sa contribution financière à l'établissement de nouvelles installations qui soutiendront des recherches novatrices en imagerie et thérapies nucléaires à l'aide de radio-isotopes. Ces travaux de recherche, outre leurs impacts positifs sur le bien-être des humains et des animaux, amélioreront les pratiques agricoles.

Le Sylvia Fedoruk Canadian Centre for Nuclear Innovation (Fedoruk Centre) recevra près de 2,2 millions de dollars pour rénover et équiper l'aile « Innovation » du Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences (SCCS) de l'Université de la Saskatchewan.

L'aile rénovée comblera le fossé existant entre la mise au point de médicaments destinés à la médecine nucléaire et la démonstration de leur efficacité sur des spécimens vivants pour l'avancée de la médecine humaine, des sciences vétérinaires et de l'agriculture. Les nouvelles installations accueilleront plus de vingt chercheurs qui pourront ainsi se consacrer à la mise à l'essai de méthodes de diagnostic améliorées pour le cancer et les maladies de Parkinson, d'Alzheimer et du coeur, à l'invention de nouveaux détecteurs et thérapies ciblées et à l'utilisation de l'imagerie nucléaire pour l'avancement des sciences agricoles.

Cet investissement aidera le SCCS à devenir un point de rassemblement pour la grappe d'imagerie nucléaire en croissance de l'Université de la Saskatchewan, qui inclut déjà le Centre canadien de rayonnement synchrotron.

Le SCCS compte à ce jour les réussites suivantes dans le domaine de la recherche :

Depuis sa fondation en 2016, le SCCS a fourni les isotopes médicaux nécessaires à la tomographie nucléaire de plus de 5 000 patients pour le diagnostic et le traitement de cancers, et ce, au Royal University Hospital de la Saskatchewan , mais aussi en Alberta et au Manitoba .

, mais aussi en et au . Le SCCS fabrique, avec une fiabilité reconnue, les « FDG » radio-pharmaceutiques qui permettent de réaliser des imageries nucléaires révélant la taille et l'emplacement des tumeurs cancéreuses. Les médecins peuvent ainsi planifier avec confiance les traitements et surveiller avec certitude les progrès.

Le SCCS a fourni à trois entreprises un accès à ses installations spécialisées et à son expertise pour accélérer la commercialisation de nouvelles technologies de médecine nucléaire.

L'aile « Innovation » du SCCS devrait entraîner d'ici 2021 les impacts sociaux et économiques suivants :

au moins 50 nouveaux emplois de haute qualité;

au moins 500 000 $ investis par des entreprises dans la R-D;

au moins 60 brevets ou publications associés à l'imagerie nucléaire dans le domaine des sciences de la vie;

l'entrée sur le marché de dix nouveaux produits, services ou technologies.

Un cyclotron produit des radio-isotopes en bombardant une matière cible d'un flux de particules subatomiques accélérées. Le radio-isotope est ensuite rattaché à une molécule pour créer un agent d'imagerie ou un produit radio-pharmaceutique. Grâce aux rayons libérés par le radio-isotope, les médecins et les scientifiques peuvent visualiser des processus biologiques dans le corps humain, des animaux et des plantes, par exemple déceler des cellules cancéreuses dans une tumeur.

