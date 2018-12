Avis aux médias - Inauguration de la remontée mécanique «L'Express du Village» à Bromont

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'Association régionale de motoneigistes de la Haute-Gatineau, Les Ours Blancs inc. est responsable de l'entretien de plus de 696 kilomètres de sentiers de motoneige dans la MRC de La...

Dans le but d'offrir à la population, à la relève sportive et aux athlètes davantage d'installations modernes et sécuritaires, plus de 10 millions de dollars seront investis pour la rénovation de 15 arénas et centres de curling dans différentes...