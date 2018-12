Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social lance un appel de candidatures aux fins de nomination au Conseil consultatif national sur la pauvreté





GATINEAU, QC, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada vise à favoriser une croissance qui profite à tous les Canadiens et à effectuer des investissements qui font croître la classe moyenne et réduisent la pauvreté. Dans le cadre de la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour former un Conseil consultatif national sur la pauvreté.

Ce conseil consultatif ministériel, mis sur pied dans le cadre d'un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite, aura pour mandat de :

formuler des conseils au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social en ce qui concerne la réduction de la pauvreté au Canada , notamment au sujet de programmes, de financement et d'activités;

, notamment au sujet de programmes, de financement et d'activités; rendre compte, chaque année, des progrès réalisés par rapport aux cibles de réduction de la pauvreté;

entretenir le dialogue sur la pauvreté avec la population canadienne à l'échelle du pays.

Le ministre est à la recherche de Canadiens de talent et en provenance de divers milieux pour se joindre au Conseil consultatif. Pour favoriser le bien-être des enfants et voir à la prise de mesures pour contrer la pauvreté dès le plus jeune âge, le Conseil consultatif national sur la pauvreté comptera un membre ayant des responsabilités particulières en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette personne veillera donc à ce que les intérêts des enfants soient pris en compte dans l'exercice des fonctions du Conseil. Dirigé par un président à temps plein, le Conseil consultatif comptera également des membres qui ont des connaissances et une expérience en ce qui a trait aux questions liées à la pauvreté, ainsi que des membres qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté.

Les Autochtones, les femmes, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et d'autres groupes vulnérables sont encouragés à soumettre leur candidature pour devenir membres du Conseil consultatif.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature en ligne d'ici le 29 janvier 2019.

Citation

« Notre engagement à l'égard de la réduction de la pauvreté s'oriente autour de la prise de mesures qui auront une incidence bénéfique et durable sur la vie des Canadiens et de leur famille. J'attends avec impatience la création du Conseil consultatif national sur la pauvreté, qui fournira des conseils essentiels à notre gouvernement afin que nous puissions atteindre notre objectif de réduire la pauvreté de 50% d'ici 2030. Lorsque les gens sont en mesure de répondre à leurs besoins les plus élémentaires, ils contribuent à une économie forte et croissante. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

L'appel de candidatures se déroulera du 18 décembre 2018 au 29 janvier 2019.

Le Conseil consultatif national sur la pauvreté sera composé de huit à dix membres.

consultatif national sur la pauvreté sera composé de huit à dix membres. Le mandat des membres entrera en vigueur le jour de leur nomination par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Les nominations se feront dans le cadre d'un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada .

. Le projet de loi C-87, Loi sur la réduction de la pauvreté a été récemment présenté devant le Parlement, et propose de créer un Conseil consultatif national sur la pauvreté qui demeurerait en place jusqu'à ce que la pauvreté soit réduite de 50% au Canada .

a été récemment présenté devant le Parlement, et propose de créer un Conseil consultatif national sur la pauvreté qui demeurerait en place jusqu'à ce que la pauvreté soit réduite de 50% au . La première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté vise une réduction de 20% de la pauvreté d'ici 2020, et de 50% d'ici 2030.

Liens connexes

Présentez votre candidature pour devenir membre du Conseil consultatif national sur la pauvreté

Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 12:42 et diffusé par :