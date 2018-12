L'AccurioPress C6100 de Konica Minolta est la première presse électrophotographique au monde certifiée ISO/PAS





MISSISSAUGA, Ontario, 18 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) est heureuse d'annoncer que sa presse numérique couleur AccurioPress C6100 a obtenu la certification ISO/PAS 15339 d'IDEAlliance. Il s'agit de la première presse numérique à grand volume à recevoir cette certification, grâce à sa technologie d'impression électrophotographique à toner sec.



La certification ISO/PAS 15339 (Organisation internationale de normalisation/Spécification publiquement disponible) reconnaît les fabricants de presses numériques qui démontrent que leurs produits peuvent imprimer des espaces couleur uniformes et précis, conformément aux CRPC (Conditions d'impression de référence caractérisées) du programme de conformité d'IDEAlliance.

Des échantillons d'impression de la C6100 ont d'abord été fournis au Rochester Institute of Technology pour des essais dans six CRPC. Les résultats de ces essais rigoureux ont ensuite été envoyés à IDEAlliance, qui a accordé la certification ISO/PAS 15339 à la presse en vertu de son programme.

« L'AccurioPress C6100 de Konica Minolta est la première presse électrophotographique au monde à obtenir la certification ISO/PAS 15339 d'IDEAlliance. Le toner polymérisé SimitriMD unique, la technologie de presse frontale et le personnel hautement qualifié en gestion des couleurs et en métrologie de Konica Minolta ont tous joué un rôle dans cette grande réussite, affirme Timothy Baechle, directeur général d'IDEAlliance. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'AccurioPress C6100 est une presse électrophotographique à quatre couleurs pouvant produire un éventail de couleurs incroyable et maintenir des seuils de tolérance remarquables tout au long d'un tirage. Cette certification est une nouvelle preuve de qualité qui servira de point de référence pour Konica Minolta, dont le savoir-faire, qui ne se limite pas à ses technologies, mais s'étend à la performance et à la qualité qu'elle offre à sa clientèle, est possible grâce au soutien d'experts certifiés en gestion des couleurs. ».

La presse numérique couleur AccurioPress C6100 peut atteindre une vitesse impressionnante de 5 455 pages couleur à l'heure. Son système de gestion de la qualité en circuit fermé entièrement automatisé produit avec grande fidélité des couleurs de qualité supérieure ainsi qu'un repérage avant-arrière précis. Elle offre une résolution de 1 200 x 1 200 ppp (points par pouce) avec un traitement à 8 bits pour des images couleur aussi lisses et réalistes que celles d'une imprimante offset à une fraction du coût.

« La certification ISO/PAS 15339 accordée à notre AccurioPress C6100 ? une première mondiale pour une presse numérique électrophotographique ? démontre la valeur exceptionnelle de nos imprimantes à moyen et grand volume, déclare Norm Bussolaro, directeur principal du marketing de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Aucun autre fabricant n'a obtenu une telle certification; c'est l'une des raisons pour lesquelles les clients devraient se tourner vers nous pour obtenir des solutions technologiques novatrices de pointe. »

La technologie AccurioPress, le module en ligne d'inspection de la qualité IQ-501, le contrôleur Creo IC-314 DFE et la solution de gestion des couleurs AccurioPro Cloud Eye ont assuré le respect des conditions d'impression de référence no 6 (GRACoL 2013) de la norme ISO 15339. La combinaison du moteur d'impression, de la spectrophotométrie en ligne, du frontal numérique (DFE) et des profils avancés ICC (International Color Consortium) ? synchronisés et en boucle fermée ? s'avère efficace avec peu d'interventions de l'utilisateur. Le processus qui permet d'arriver à une telle précision demande moins d'une heure, de la linéarisation et du calibrage complets de la presse à la validation des résultats, en passant par la caractérisation de presse (profil ICC).

À propos d'IDEAlliance



Laboratoire d'idées, IDEAlliance est un organisme sans but lucratif de l'industrie des communications graphiques constitué de 12 bureaux, situés stratégiquement aux quatre coins du monde. IDEAlliance est au service de marques, de créateurs de contenu et de médias, de fabricants, de fournisseurs de services d'impression et d'emballage, de services de distribution du courrier, de groupes de marketing, de fournisseurs de matériel et de partenaires technologiques de partout dans le monde. Elle travaille à partir des normes ISO sur l'innovation, les processus documentaires numériques et d'impression et la collaboration technologique, la recherche technique et la connaissance de l'industrie, et les programmes de certification, de formation et de vérification de la marque et des installations. Elle a transformé l'industrie des communications graphiques en établissant des processus documentaires de production pour la couleur (GRACoLMD, SWOPMD, XCMYKMC, G7MD et BrandQMD), la gestion du contenu (PRISMMD), le courrier (Mail.datMD, Mail.XMLMC) et le papier (papiNetMD). ISO reconnaît IDEAlliance comme le premier organisme de certification mondial en matière de compétences, de systèmes, de matériaux et d'installations. IDEAlliance est le plus grand contributeur au monde aux normes ISO.

Au sujet de Konica Minolta



Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l'industrie des communications graphiques. Forte d'un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d'impression de production, industrielle et à jet d'encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 11 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une sixième année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

