FleishmanHillard HighRoad publie son rapport sur les tendances technologiques 2019





TORONTO, le 18 déc. 2018 /CNW/ - FleishmanHillard HighRoad a publié aujourd'hui son rapport «Tech Trends 2019: The Fads. The Fears. The Future. ", proposant des perspectives et des prévisions sur le secteur des technologies pour l'année 2019. Le rapport présente, entre autres, l'analyse d'un milliard de conversations menées par des consommateurs, axées sur la technologie sur Twitter entre 2017 et 2018, ainsi que les opinions et les idées de plus de 25 leaders dans le domaine de la technologie autour du monde.

« La technologie évolue très rapidement et ce que les consommateurs ne pouvaient s'imaginer il y a quelques années, ils le remarquent à peine aujourd'hui », a expliqué Nathalie Bergeron, associée et directrice générale du bureau montréalais de FleishmanHillard HighRoad. « En examinant les conversations des consommateurs et en prenant en compte le progrès de la technologie à l'horizon, nous avons été en mesure de faire des prédictions sur la technologie en 2019 pour appuyer les marques dans la compréhension des attentes des consommateurs et pour les aider à planifier l'avenir. »

Le rapport inclut les prévisions suivantes pour l'année 2019 :

L'intelligence artificielle (IA) sera détaillée . Les marques qui utilisent l'intelligence artificielle pour entretenir des conversations détaillées et explicatives - afin de situer l'intelligence artificielle dans des contextes actuels - seront les grands gagnants de l'année prochaine. Les discussions sur l'IA conversationnelle ont augmenté de 54% en termes de volume sur Twitter entre 2017 et 2018.

. Les marques qui utilisent l'intelligence artificielle pour entretenir des conversations détaillées et explicatives - afin de situer l'intelligence artificielle dans des contextes actuels - seront les grands gagnants de l'année prochaine. Les discussions sur l'IA conversationnelle ont augmenté de 54% en termes de volume sur Twitter entre 2018. Les techniques d'analytique avancées deviendront la norme . Le potentiel de l'intelligence artificielle d'améliorer l'intelligence humaine, plutôt que de la remplacer, sera un concept central - les consommateurs auront la volonté de comprendre ce que signifient les techniques d'analytique avancées exactement et quel sera leur impact sur les autres grandes tendances dans le domaine de la technologie.

. Le potentiel de l'intelligence artificielle d'améliorer l'intelligence humaine, plutôt que de la remplacer, sera un concept central - les consommateurs auront la volonté de comprendre ce que signifient les techniques d'analytique avancées exactement et quel sera leur impact sur les autres grandes tendances dans le domaine de la technologie. De nouvelles opportunités se présenteront pour Blockchain. Au-delà des cryptomonnaies, Blockchain pourrait prendre de l'expansion et prendre en charge des projets majeurs tels que les villes intelligentes et la transformation numérique. Le volume de discussions sur le sujet a augmenté de 52% entre 2017 et 2018 et la possibilité d'une conversation plus approfondie et plus prospective est en pleine croissance.

Au-delà des cryptomonnaies, Blockchain pourrait prendre de l'expansion et prendre en charge des projets majeurs tels que les villes intelligentes et la transformation numérique. Le volume de discussions sur le sujet a augmenté de 52% entre la possibilité d'une conversation plus approfondie et plus prospective est en pleine croissance. Le calcul informatisé en périphérie de réseau sera mis de l'avant . Il rationalise le flux de trafic des périphériques « Internet des objets » et fournit une analyse de données locales en temps réel. Vous pouvez vous attendre à ce que la 5G soit une vedette publicitaire et stimule l'intérêt pour l'informatique de pointe en 2019.

. Il rationalise le flux de trafic des périphériques « Internet des objets » et fournit une analyse de données locales en temps réel. Vous pouvez vous attendre à ce que la 5G soit une vedette publicitaire et stimule l'intérêt pour l'informatique de pointe en 2019. La réalité virtuelle immersive transformera plusieurs secteurs. Des réalités virtuelles, augmentées et mixtes vont s'unir pour créer de nouvelles expériences pour les consommateurs et iront encore plus loin dans les secteurs comme les soins de santé, la vente au détail et le secteur industriel.

Des réalités virtuelles, augmentées et mixtes vont s'unir pour créer de nouvelles expériences pour les consommateurs et iront encore plus loin dans les secteurs comme les soins de santé, la vente au détail et le secteur industriel. Les tissus intelligents et les textiles électroniques seront de plus en plus populaires. Attendez-vous à ce que les tissus intelligents et les exosquelettes soient présents lors des défilés de mode, remettant en question la définition du terme « prêt-à-porter ».

Attendez-vous à ce que les tissus intelligents et les exosquelettes soient présents lors des défilés de mode, remettant en question la définition du terme « prêt-à-porter ». L'utilisation responsable de la technologie. Le rapport mondial Authentic Insights de FleishmanHillard révèle que plus de 80% des consommateurs évaluent la sécurité et la protection des données comme étant « très important » - devançant seulement les soins de santé et l'éducation au Royaume-Uni, ainsi que les soins de santé et la liberté d'expression aux États-Unis. Malgré tout, les mesures de protection des données responsables continueront donc d'être une tendance importante.

