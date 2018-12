Waverley Pharma annonce un accord de distribution et la première vente de ses produits oncologiques génériques au Royaume-Uni





Waverley Pharma Inc. (« Waverley Pharma » ou la « Société ») (TSXV : WAVE), une société pharmaceutique émergente canadienne, se réjouit d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Waverley Pharma Europe Limited (« WPEL »), a conclu avec Mawdsley-Brooks & Co. Ltd. (« Mawdsleys ») un accord de stockage et de distribution visant à distribuer diverses concentrations de capécitabine et de témololomide au nom de WPEL à des hôpitaux du Royaume-Uni (RU) en vertu de contrats contraignants que WPEL a obtenus du Service de santé national du Royaume-Uni. Ces deux produits oncologiques génériques ont été développés à l'origine par Reliance Life Sciences Private Limited (RLS), et les contrats conclus avec le Service de santé national du Royaume-Uni pour la fourniture de ces produits ont été transférés précédemment à WPEL.

Mawdsleys a commencé à distribuer les produits d'oncologie aux hôpitaux du Royaume-Uni et Waverley Pharma se réjouit également d'annoncer que les premières ventes de capécitabine et de témololomide ont été enregistrées.

« Nous sommes ravis d'avoir réalisé les ventes initiales de nos deux premiers produits génériques et d'avoir développé l'infrastructure et les relations pour un lancement réussi de WAV-101 et de WAV-102 dès qu'ils seront approuvés dans l'Union européenne », a déclaré le Dr. Theron (Ted) Odlaug, président-directeur général de la société.

À propos de Waverley Pharma

Waverley Pharma est une société pharmaceutique émergente spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies efficaces et peu coûteuses contre le cancer dans l'UE et sur le marché nord-américain. La société a également deux produits candidats au stade de dépôt règlementaire et évalue actuellement d'autres produits à différents stades de développement. Waverley Pharma s'engage à fournir aux patients des médicaments sous ordonnance peu coûteux qui réduisent les frais des soins de santé et améliorent leur qualité de vie. Pour en savoir plus sur Waverley Pharma, rendez-vous sur http://www.waverleypharma.com.

À propos de Mawdsleys

Fondée en 1825, Mawdsleys est une société de services pharmaceutiques privée basée au Royaume-Uni, avec des opérations au Brésil et en Israël. Nous proposons une large gamme de services à l'industrie pharmaceutique et au secteur des soins de santé à travers nos deux principaux domaines commerciaux : Médicaments nominatifs (livrant des programmes nominatifs mondiaux), Homologation de produits et accès au marché (dans les régions de l'UE, LATAM et du Moyen-Orient), Commerce en gros RU (le plus important grossiste indépendant pour les hôpitaux du RU), Pré-commerce en gros RU (services 3PL et 4PL au Royaume-Uni), LUTO (communications en soins de santé) et Solutions positives (systèmes informatiques de pharmacie). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mawdsleys.co.uk

Ni le TSX Venture Exchange ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques du TSX Venture Exchange) n'accepte la responsabilité pour l'adéquation ou l'exactitude de ce communiqué.

Informations prospectives : Les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des énoncés de fait historique, y compris, sans limitation, les énoncés contenant les mots « croit », « peut », « prévoit », « estime », « continue », « anticipe », « compte », « s'attend à ce que », l'emploi du futur et des expressions similaires, peuvent constituer des informations « prospectives » au sens des lois fédérales sur les titres canadiennes et américaines applicables (ces informations prospectives et ces énoncés prospectifs sont ci-après collectivement dénommés « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs incluent l'obtention de contrats contraignants auprès du Service de santé national du Royaume-Uni, le lancement éventuel de WAV-101 et 102 dans l'Union européenne, ainsi que d'autres dépôts règlementaires, estimations, analyses et opinions de gestion de la société faits à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, conditions actuelles et développements anticipés, ainsi que d'autres facteurs que la société juge pertinents et raisonnables compte tenu des circonstances. Inhérents à ces énoncés prospectifs sont des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs au-delà de la capacité de la société à prédire ou contrôler ce qui pourrait faire varier sensiblement les résultats, évènements ou développements réels des résultats, évènements et développements futurs formulés explicitement ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs, et, par conséquent, les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. Parmi de tels facteurs de risque citons, notamment, les revenus potentiels des produits de la société, le stade de développement, les besoins supplémentaires en capital, les risques liés à l'achèvement et au calendrier des essais cliniques et à l'obtention de l'approbation règlementaire pour commercialiser les produits de la société, la capacité à protéger sa propriété intellectuelle, sa dépendance vis à vis de partenaires collaborateurs, les changements au niveau des processus de règlementation gouvernementale ou d'approbation règlementaire, et les évolutions technologiques rapides dans l'industrie. Ces énoncés sont basés sur un certain nombre d'hypothèses qui pourront s'avérer incorrectes, y compris, sans limitation, les hypothèses concernant ; la conjecture économique et commerciale générale ; l'impact des changements des taux du dollar canadien-américain et d'autres taux de change étrangers sur les revenus, les coûts et les résultats de la société ; le calendrier d'obtention des approbations règlementaires et gouvernementales pour les projets de recherche et de développement de la société ; la disponibilité d'un financement pour les opérations commerciales et/ou les projets de recherche et de développement de la société, ou la disponibilité d'un financement à des termes raisonnables ; les incertitudes liées à l'acceptation des nouveaux produits et à la demande pour ces produits et la concurrence sur le marché. Cette liste d'hypothèses et de facteurs importants n'est pas exhaustive. La société rejette toute obligation de mettre à jour publiquement ou autrement de réviser tout énoncé prospectif ou la liste de facteurs qui précède, sauf si la législation applicable l'exige. Une discussion supplémentaire sur les risques et les incertitudes concernant la société et ses activités est fournie dans les autres documents déposés par la société auprès des autorités règlementaires sur les titres applicables du Canada.

