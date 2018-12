Shoclef présente le shopping en temps réel sur le marché international





SAN FRANCISCO, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Shoclef, une plateforme unique de shopping mobile, a lancé son application de shopping mobile plus tôt cette année. Face aux réactions positives obtenues et à l'acquisition de plus de 80 millions d'usagers actifs en Asie seulement, la société a lancé une version entièrement repensée aux fins de rendre l'application encore plus conviviale.

Mais qu'est-ce que Shoclef ? Il s'agit d'une plateforme unique qui rassemble acheteurs, acheteurs personnels et entreprises. Le véritable atout de l'application est qu'elle vous permet de réaliser des profits lorsque vous procédez à une mise en service ! Les acheteurs et les entreprises gagnent de l'argent pour chaque minute durant laquelle un ou plusieurs usagers visionnent leur flux en direct.

Pourquoi l'application connaît-elle un succès aussi immense ? Le concept novateur ? l'alliance du commerce de détail et de la diffusion en continu ? fait de Shoclef un nouveau joueur fascinant au sein de l'économie à la demande. En s'appuyant sur l'interaction et l'authenticité comme éléments fondamentaux, l'application permet aux usagers d'acheter et de vendre dans plus de 150 000 villes du monde entier. En outre, Shoclef démontre un degré de transparence insurpassable par les autres applications ? lorsque les usagers font du shopping en temps réel, ils voient les produits exactement comme ils sont ! N'avons-nous tous pas été déçus par un produit acheté en ligne ?

De plus, l'expérience globale de l'usager qui fait du shopping en ligne a lieu en temps réel. L'usager peut clavarder avec l'acheteur personnel se trouvant en boutique ; c'est pourquoi cette messagerie instantanée change les règles du jeu. La couleur de ce manteau ne vous plaît pas ? Vous aimeriez vous procurer des bottes pour compléter la tenue ? Pas de souci ! En tant qu'usager, vous pouvez clavarder sans effort avec l'acheteur, présenter des demandes, et vérifier les tailles et les couleurs. C'est exactement comme faire les boutiques, mais dans le confort de votre foyer. Shoclef s'efforce de vous offrir une expérience de shopping sans tracas, satisfaisante et agréable.

Pour les entreprises, Shoclef est un portail astucieux aux fins d'acquérir des millions d'usagers internationaux. Lancez vos produits et vos services pour attirer l'attention, accroître les ventes et joindre les usagers ? tout ça gratuitement. Il s'agit également d'une excellente occasion d'établir un contact et d'interagir avec vos clients. La fonctionnalité de clavardage permet aux usagers de partager immédiatement de la rétroaction, de formuler des demandes et d'effectuer des transactions. Augmentez vos ventes tout en tissant des liens avec vos clients !

Shoclef est fière de créer une expérience de shopping personnalisée qui élimine toutes les embûches que courir les boutiques entraîne. L'application est téléchargeable sur iOS et Android.

Pour de l'information supplémentaire, visitez le site www.shoclef.net .

Contact presse

media@shoclef.com

+1 (415) 756-4528

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/799566/Shoclef_App_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 12:08 et diffusé par :