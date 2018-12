Des sentiers de meilleure qualité pour une expérience motoneige rehaussée dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 175 000 dollars au Club de motoneige les Ours Blancs de Maniwaki

MANIWAKI, QC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'Association régionale de motoneigistes de la Haute-Gatineau, Les Ours Blancs inc. est responsable de l'entretien de plus de 696 kilomètres de sentiers de motoneige dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau. Pour rehausser la qualité des sentiers et des pistes et continuer à assurer la sécurité des amateurs d'activités hivernales qui les fréquentent, l'organisme a bénéficié d'une contribution non remboursable de 172 935 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Pontiac, William Amos. L'aide du gouvernement du Canada permettra au Club de motoneige les Ours Blancs d'acquérir un tracteur, des chenilles, un équipement de nivelage et une surfaceuse. En plus de réduire le temps requis pour l'entretien et d'améliorer la sécurité dans les sentiers, cette aide contribuera à la vitalité du tourisme hivernal de la région de l'Outaouais.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de tourisme hivernal du Programme de développement économique du Québec de DEC. Cette initiative soutient l'acquisition d'équipements pour l'entretien des sentiers de motoneige ou de ski de fond. Dotée d'une enveloppe de 10 M$ et en vigueur jusqu'au 31 mars 2020, elle vise à accroître les retombées issues du tourisme hors Québec dans les régions.

Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, qui mettent encore davantage en valeur les attraits incomparables qui nous entourent et qui trouvent écho bien au-delà de l'Outaouais.

« Je me réjouis du soutien de DEC dans le cadre de cette initiative qui fera certainement le bonheur des motoneigistes et de nos entreprises touristiques locales. Les infrastructures touristiques, comme les sentiers de motoneige et de ski de fond, contribuent à augmenter l'attractivité et à stimuler l'activité économique de notre région. »

William Amos, député de Pontiac

« Le tourisme est un moteur économique dans toutes nos communautés. Le tourisme hivernal dynamise la région pendant nos mois les plus froids, et assure un afflux de visiteurs tout au long de l'année, ce qui contribue à la vitalité de l'économie locale. Notre gouvernement est fier de promouvoir des initiatives qui ont un effet sur le développement économique des communautés et soutiennent de bons emplois de la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important pour les régions du Québec et le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour le rendre profitable à tous. Nul doute que l'Initiative de tourisme hivernal permettra de créer des emplois et de la richesse pour les régions, tout en contribuant au rayonnement de l'ensemble des communautés du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le Club a terminé sa dernière saison avec trois surfaceuses fonctionnelles sur huit; ce qui nuisait grandement au maintien en état des sentiers. Nous sommes très reconnaissants de l'appui du gouvernement du Canada qui nous a permis d'acheter une nouvelle surfaceuse et ainsi retirer une machine qui n'était plus fonctionnelle. »

Sylvain Marchand, président-directeur général, Association régionale de motoneigistes de la Haute-Gatineau, Les Ours Blancs inc.

« La motoneige génère des retombées économiques de plus de 3 milliards de dollars par année au Québec. Cette importante industrie, menée à bout de bras par des milliers de bénévoles, est reconnaissante de l'appui financier de DEC qui, grâce à l'Initiative de tourisme hivernal, permettra d'aider à rajeunir la flotte d'équipements d'entretien du plus important réseau de sentiers de motoneiges au monde. »

Mario Gagnon, président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

L'année 2018 marque le 50e anniversaire du développement économique régional fédéral au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

