Bamboo Underwear et Élisabeth Rioux choisissent Cominar pour leur première boutique éphémère





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cominar annonce aujourd'hui l'ouverture de la première boutique éphémère de Bamboo Underwear. Cette entreprise, fondée en août dernier par quatre jeunes entrepreneurs de Québec, réalise actuellement ses ventes dans plus de 40 pays par le biais de sa boutique en ligne. Parmi les fondateurs de l'entreprise, soit Jules Marcoux, Philippe Ouellet-Thivierge et Mathieu Landry-Girouard, se cache l'une des influenceuses québécoises les plus connues à l'international, Élisabeth Rioux. Elle compte plus de 1.7 million d'abonnés sur Instagram et est aussi présidente et fondatrice de la marque de maillot de bain Hoaka Swimwear, qui connait un succès fulgurant sur le web.

Bamboo Underwear, figure parmi les joueurs importants de l'industrie. Il s'agit d'une marque de sous-vêtements pour hommes et femmes fabriqués à base de bambou. D'ailleurs, plusieurs influenceurs de renoms se sont associés à la marque entre autres grâce aux qualités exceptionnelles de confort et de douceur des sous-vêtements.

Considérant la croissance rapide de sa marque de lingerie, Bamboo Underwear a choisi Cominar pour aller à la rencontre de ses consommateurs. Les entrepreneurs derrière cette marque ont décidé de faire leur première apparition à l'extérieur du web à Québec, dans leur ville natale. La boutique sera installée au centre commercial Place de la Cité, situé au 2600, boulevard Laurier. Les fondateurs de l'entreprise accueilleront leur clientèle les 20 et 21 décembre exclusivement.

« Bamboo Underwear s'ajoute aux entreprises québécoises telles que Womance, AllCovered et Plantzy, nous ayant fait confiance pour la mise en place de leur boutique dans un centre commercial de notre portefeuille. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à offrir une vitrine aux entrepreneurs ayant d'abord concentré leurs activités sur le web et de participer à leur rayonnement. » affirme Caroline Lacroix, vice-présidente, Communications et marketing de Cominar.

« Cominar est fier de soutenir et d'encourager le concept de boutique éphémère dans nos centres commerciaux permettant ainsi de créer un contact physique privilégié avec de jeunes entreprises accessibles exclusivement en ligne. Cette initiative s'inscrit dans notre démarche ayant pour objectif de faire vivre une expérience de magasinage distinctive à notre clientèle. » ajoute Mme Lacroix.

