Flowmon lance le premier collecteur NetFlow/IPFIX entièrement développé, qui est disponible sur le cloud AWS

BRNO, République tchèque, December 18, 2018

Les entreprises en quête d'environnements informatiques hybrides fiables et sécurisés peuvent désormais bénéficier de la flexibilité du collecteur « Flowmon Collector » basé sur le cloud. Il s'agit du premier dispositif NetFlow/IPFIX entièrement développé sur AWS Marketplace d'Amazon. Le produit offre des fonctions de collecte, de production de rapports, d'analyse et de dépannage du trafic sur le réseau.

Selon Gartner, l'adoption d'infrastructures hybrides permet aux organisations et aux entreprises d'optimiser leurs coûts et d'accroître leur efficacité. Mais cela rend aussi plus complexe la tâche de choisir le bon ensemble d'outils pour apporter des services de bout en bout dans un environnement à sources multiples. Gartner prévoit que d'ici 2020, 90 % des organisations s'armeront de capacités de gestion des infrastructures hybrides.

« Lorsque la combinaison d'infrastructures sur site, périphériques et sur le cloud devient courante, assurer la fiabilité, la disponibilité et la sécurité du réseau sur toutes les plateformes est absolument nécessaire pour le bon déroulement des opérations commerciales », déclare Pavel Minarik, directeur technique de Flowmon Networks. « La disponibilité de Flowmon Collector sur AWS Marketplace permet aux clients de tirer parti de la flexibilité de la distribution sur le cloud pour la surveillance centralisée de leurs environnements hybrides. Toutes les équipes informatiques disposent d'informations utiles pour optimiser le flux de travail et assurer une résolution rapide des incidents afin d'en minimiser l'incidence sur l'entreprise. »

Flowmon offre désormais une gamme complète d'options de financement, qui vont du matériel à la licence perpétuelle en passant par l'abonnement. Les clients bénéficient également d'une flexibilité totale pour choisir s'ils souhaitent héberger leur solution de surveillance du réseau et d'analyse de celui-ci dans le cloud ou bien sur site, sous une forme virtuelle ou matérielle. S'ils préfèrent les prestations sur le cloud, celles-ci sont prêtes à l'emploi sans frais supplémentaires. Flowmon Collector AWS permet de surveiller le trafic sur le réseau dans un environnement AWS sans avoir recours à d'autres dispositifs pour générer des statistiques sur le réseau (NetFlow v5/v9, IPFIX et autres données sur le flux).

Les capacités de surveillance du cloud de Flowmon par le biais d'ERSPAN ou de vTaps permettent également aux entreprises d'avoir un contrôle total sur l'ensemble du trafic « est-ouest » (trafic des données entre serveurs) de leurs environnements informatiques hybrides à partir d'un seul panneau de verre. Grâce à sa conception d'analyse du réseau hyper-évolutive, permettant la surveillance d'une bande passante pratiquement illimitée, la solution évolue parallèlement aux besoins de l'entreprise.

La solution Flowmon offre aux équipes d'exploitation et de sécurité informatique des capacités nécessaires pour identifier efficacement la dégradation du réseau, résoudre rapidement les incidents, produire des rapports, planifier les capacités, ainsi que pour détecter des anomalies indésirables et des cybermenaces en contournant les solutions basées sur les périmètres et les signatures.

Flowmon Collector AWS est disponible en mode « bring-your-own licence » (apportez votre propre licence). Les licences doivent être achetées auprès des partenaires de distribution de Flowmon.

À propos de Flowmon Networks

Flowmon Networks développe des produits de surveillance de la performance des réseaux et de sécurité des réseaux en utilisant les informations provenant des flux du trafic.

