TriLumina présente les modules d'éclairement pour le LiDAR et la détection 3D lors du CES 2019





Le fournisseur de modules de matrices laser solides VCSEL à émission par l'arrière dévoilera de nouvelles solutions pour les marchés des véhicules autonomes et de la détection 3D lors du salon annuel Consumer Electronics Show

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- TriLumina, le principal fournisseur de produits d'éclairement pour la détection 3D dans les systèmes grand public, industriels et automobiles, disposera d'une suite à l'hôtel Westgate et exposera les solutions LiDAR en tant que partenaire de l'écosystème au pavillon LeddarTech and Ecosystem lors du salon Consumer Electronics Show (CES) 2019 qui se déroulera à Las Vegas, dans le Nevada, du 8 au 11 janvier 2019. Fournisseur technologique privilégié de VCSEL, l'entreprise offrira des démonstrations en direct de ses modules d'éclairement et de l'orientation électronique à semi-conducteurs du faisceau dédiés au LiDAR et à la détection 3D dans sa suite. Par ailleurs, TriLumina dévoilera pour la première fois son nouveau module d'éclairement de 600 W pour les applications de moyenne et longue portée.

«?Nous sommes fiers d'apporter notre technologie modulaire d'éclairement NIR à l'événement technologique le plus influent au monde?», a déclaré Brian Wong, PDG de TriLumina. «?Chez TriLumina, nous croyons fermement que nous repoussons les limites de l'innovation grâce à notre technologie dans les produits leaders du marché, comme en témoignent nos produits d'éclairement destinés au LiDAR et à la détection 3D qui répondent aux exigences de qualification et de température des automobiles. Il n'y a pas de meilleur endroit que le CES 2019 pour révéler nos capacités novatrices.?»

Depuis plus de 50 ans, le CES sert de scène pour les technologies de consommation les plus avancées au monde. Avec plus de 182 000 participants nationaux et internationaux, plus de 4400 exposants et 1000 conférenciers, cet événement impressionnant couvre des sujets tels que les véhicules autonomes, la technologie automobile, l'intelligence artificielle, la robotique, les villes intelligentes et plus encore. L'événement annuel est organisé et produit par la Consumer Technology Association.

Lors de l'événement cette année, Luke Smithwick, directeur du marketing chez TriLumina, animera trois séminaires techniques dans la salle de cours LeddarTech Ecosystem, offrant un aperçu de la technologie de pointe de TriLumina. Les heures d'ouverture des séminaires sont les suivantes :

9 janvier 2019 de 13 h à 13 h 30.

9 janvier 2019, de 13 h 30 à 14 h.

10 janvier 2019, de 15 h 30 à 16 h.

Pour rencontrer les experts et les dirigeants de TriLumina au CES, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante CESVIP2019@TriLumina.com pour réserver un rendez-vous ou venez rendre visite à TriLumina dans les deux sites Tech East :

Hôtel Westgate de Las Vegas , Hospitality Suite 4118

, Hospitality Suite 4118 Pavillon LeddarTech et Ecosystem, Central Plaza CP-16

Pour en savoir plus sur les solutions TriLumina, veuillez contacter info@TriLumina.com ou visitez www.Trilumina.com.

À propos de TriLumina Corp.

TriLumina est le premier fournisseur mondial de modules de matrices laser solides VCSEL à émission par l'arrière, destinés aux marchés de l'automobile, du grand public et industriels. Les émetteurs laser VCSEL uniques de TriLumina fournissent un éclairage ultra-puissant, peu coûteux et à faible encombrement pour les solutions de détection 3D, de télédétection par laser (LiDAR) et de surveillance des passagers. Veuillez visiter http://www.trilumina.com pour plus d'informations.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439904/TriLumina_Corp_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 11:43 et diffusé par :