Le nouveau navire de soutien militaire du Canada revient au pays après un an de déploiement international impeccable





VICTORIA, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le navire de soutien militaire canadien de la classe Resolve Astérix est de retour au Canada pour la première fois après un an de déploiement sur le Pacifique et l'Atlantique. Depuis sa livraison par Chantier Davie en janvier 2018, le navire a été pleinement utilisé sans aucune journée d'arrêt, pratiquement du jamais vu dans des opérations navales.

Au cours de l'année 2018, l'Astérix a traversé 51?062 milles nautiques, a effectué 138 opérations de ravitaillement avec 9 marines alliées et a livré plus de 20 millions de litres de carburant en mer. En outre, le navire a participé à cinq exercices navals internationaux et a effectué des patrouilles navales en Asie du Sud-Est et sur la péninsule de Corée.

À son arrivée à Victoria, le Capitaine Bernard Wentzell a fait un retour sur la dernière année, «?Ce navire est un rêve devenu réalité pour l'équipage qui navigue à son bord ainsi que pour nos alliés de l'OTAN et ceux de la région indopacifique. L'Astérix est confortable, technologiquement avancé et extrêmement efficace.?»

Wentzell a ajouté, «?Lorsque vous offrez un service qui dépasse les attentes de vos clients, vous ressentez une grande fierté, mais lorsque vous fournissez un service qui contribue directement à rendre le monde plus sûr et meilleur, vous ressentez un réel sentiment d'accomplissement. Le professionnalisme des équipes à bord et sur terre de Federal Fleet Services ainsi que de la Marine royale canadienne a été démontré par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles ces équipes ont fait face aux défis rencontrés cette année. Après presque un an d'opérations, et ce, sans incident, je peux affirmer que nous constituons, tous ensemble, l'une des meilleures équipes de soutien militaire au monde. L'Astérix a été une incroyable vitrine des meilleurs équipements militaires canadiens et, à chaque visite dans les ports, le navire a fait l'envie de notre pays hôte. Voilà un véritable succès canadien.?»

Alex Vicefield, Propriétaire de Federal Fleet Services a déclaré, «?L'Astérix s'est révélé être un atout essentiel à la présence internationale du Canada ainsi qu'un pivot stratégique pour l'indopacifique. Cependant, cela a fait en sorte que la flotte du pays, tant sur la côte est comme à l'ouest, est restée sans moyens de soutenir ses opérations ni de déployer un groupe opérationnel. La politique du gouvernement, Protection, Sécurité, Engagement, ainsi que le document de la Marine royale canadienne, Point de mire 2050, et deux rapports unanimes du Parlement du Canada en 2017 confirment la nécessité d'un deuxième navire de soutien militaire de la classe Resolve. Vu les retards de plusieurs années des navires de soutien interarmées, le besoin de l'Obélix n'a jamais été aussi clair.?»

Vicefield a ajouté, «?En 2014, lorsque nous avons proposé pour la première fois le navire de soutien militaire de la classe Resolve, certaines personnes ont affirmé que le Canada n'avait pas besoin d'un navire de soutien militaire. Certains disaient que Davie n'était pas en mesure de le faire. Certains disaient que notre plan ne fonctionnerait pas. Et certains ont même dit que les navires de soutien interarmées seraient livrés en 2019, donc l'Astérix n'était pas nécessaire. Bon, 138 missions plus tard alors que les navires de soutien interarmées sont toujours sur la planche à dessin, je suis certain que les Canadiens sont heureux que personne n'ait écouté ces voix.?»

Spencer Fraser, Chef de la direction de Federal Fleet Services a déclaré, «?le navire qui opère sans arrêt et sans problèmes témoigne de l'excellence de Davie, le constructeur, et du personnel de Federal Fleet Services tant en mer que sur terre. Le succès de ce projet s'étend bien au-delà d'une conception éprouvée. En réalité, ce navire a établi une nouvelle norme pour la conception des navires de soutien militaire et pour la façon dont le Canada peut exploiter ses navires auxiliaires en profitant des meilleures pratiques commerciales.?»

Il est prévu que l'Astérix demeure à Victoria (BC) jusqu'en février 2019 alors qu'il sera déployé de nouveau.

NOTES

Renseignements clés :

Astérix est le seul navire de soutien militaire au Canada et il est utilisé à 100 % en déploiement international depuis sa livraison à la Marine royale canadienne en janvier 2018.

et il est utilisé à 100 % en déploiement international depuis sa livraison à la Marine royale canadienne en janvier 2018. Avec quatre mâts de ravitaillement en mer, Astérix est entièrement conforme aux normes de l'OTAN.

L'Astérix appartient à Federal Fleet Services et il est exploité par celle-ci sous contrat avec la Marine royale canadienne, qui dispose de l'option d'achat sur le navire.

En 2018, l'Astérix a participé à 5 exercices navals internationaux, ainsi qu'à des patrouilles navales et à des opérations humanitaires dans l'océan Pacifique, l'Asie du Sud-Est, le Japon et la péninsule de Corée.

En 2018, l'Astérix a parcouru 51?062 milles nautiques, effectué 138 opérations d'approvisionnement avec 9 marines alliées et livré plus de 20 millions de litres de carburant en mer.

Fait divers : 96?931 repas ont été servis à bord en 2018.

Pour les photos du déploiement de l'Astérix en 2018, veuillez consulter le lien ci-dessous :

https://www.davielibrary.com/Project-Resolve-/Asterix-in-2018/

