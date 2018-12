Les Producteurs de lait du Québec ont donné plus de 1,2 million de litres de lait aux familles en situation de pauvreté en 2018





LONGUEUIL, QC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - En 2018, Les Producteurs de lait du Québec ont donné 1 241 839 litres de lait aux familles en situation de pauvreté, dont plus de 40 000 litres pour la période de Noël à une centaine d'organismes de la province.

« Le lait est un aliment nutritif et bénéfique pour la santé. Par leurs dons, Les Producteurs de lait du Québec souhaitent aider les familles québécoises aux prises avec des difficultés financières à combler leurs besoins en lait et en produits laitiers tout au long de l'année », a déclaré le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre.

Le programme de dons de lait et de produits laitiers de l'industrie laitière québécoise a été mis en place en 2003. Au cours des 16 dernières années, les producteurs, transporteurs et transformateurs du secteur laitier se sont unis pour remettre plus de 10 millions de litres de lait, sous forme de divers produits laitiers, aux plus vulnérables de la société.

Le programme de dons de lait est un véritable programme de dons de lait planifiés sur une base continue et annuelle. Pour l'année 2018, ce sont 391 663 litres de lait qui ont été donnés aux Banques alimentaires du Québec. En cours d'année, Les Producteurs de lait du Québec, ainsi que des partenaires ciblés, ont ajouté des dons de 850 176 litres de lait.







DONS DE LAIT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2018

Les Producteurs de lait du Québec ont remis 40 842 litres de lait à 115 organismes au Québec, dont : 15 000 litres de lait à Jeunesse au Soleil pour la région de Montréal; 1 800 litres à l'organisme Action Nouvelle Vie de Longueuil; 1 800 litres à la Société Saint-Vincent de Paul de Québec; 1 600 litres pour Moisson Québec.

PROGRAMME DE DONS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS

Total depuis 2003 : 10 062 166 litres de lait

TOTAL DES DONS DE LAIT EN 2018 : 1 241 839 LITRES

Au Québec, plus de 400 000 personnes souffrent d'insécurité alimentaire, dont 150 000 enfants. Le réseau des Banques alimentaires compte plus de 1 200 organismes qui répondent à près de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence par mois. Les dons en denrées ou en argent contribuent à nourrir des milliers de Québécois chaque jour.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5 308 fermes laitières qui livrent quelque 3,3 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,58 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars. Pour plus de renseignements, visitez notre site web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter.

