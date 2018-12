Cité Elles MTL 2019 - Quatrième édition de la formation et simulation pour femmes





Les Montréalaises invitées à Cité Elles MTL 2019, une plongée dans la vie politique municipale

MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Vous souhaitez découvrir le rôle des personnes élues en conseil de ville? Vous songez vous impliquer dans la vie politique municipale? Cité Elles MTL est pour vous! La Ville de Montréal vous invite à soumettre votre candidature à cette formation et simulation de conseil de ville d'ici le 18 février 2019.

Ce sont les 25, 29 et 30 mars 2019 que la Ville de Montréal et le Conseil des Montréalaises tiendront cette formation sur la politique municipale destinée exclusivement aux Montréalaises de toute origine et de tout horizon. Pendant cette incursion dans le quotidien des personnes élues, les participantes auront la possibilité de s'initier, de se former et d'approfondir leurs connaissances à travers des exercices pratiques et une simulation de caucus et de conseil municipal à l'hôtel de ville. Au cours de la formation, les participantes seront mentorées par des élues issues de différents partis politiques montréalais.

« J'invite chaleureusement nos concitoyennes à poser leur candidature à Cité Elles MTL. Voilà une excellente occasion de mieux comprendre le fonctionnement des instances municipales et d'encourager la participation des Montréalaises à la vie politique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La représentation des femmes en politique municipale a fait un énorme bond ces dernières années. Montréal peut être fière d'avoir à sa tête une mairesse ainsi qu'une élue à la présidence du conseil municipal, et de pouvoir compter dans ses rangs une majorité d'élues », a souligné Rosannie Filato, membre du comité exécutif et responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs.

« Les femmes représentent 51% de la population montréalaise et leurs voix doivent être davantage représentées. En ce sens, chaque initiative permettant aux femmes d'apprivoiser le fonctionnement de la vie politique municipale est importante. Cité Elles MTL est l'occasion pour les Montréalaises de s'initier à la gouvernance municipale, le palier décisionnel le plus près des citoyens et citoyennes. La simulation de conseil municipal est une excellente façon d'expérimenter tout en s'amusant! », a ajouté Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

« Surmonter ses craintes. Faire résonner sa voix. Prendre sa place en tant que femme. Cité Elles MTL est un vecteur de changement qui offre l'opportunité à des femmes de tout horizon d'aspirer à s'engager en politique. Notre instance est fière d'y collaborer chaque année », a conclu Dorothy Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises.

Pour obtenir plus de détails et s'inscrire à Cité Elles MTL 2019, nous vous invitons à consulter cette page sur le site ville.montreal.qc.ca/diversite.

