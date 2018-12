Investissement Québec investit 2,5 millions $ pour soutenir la croissance de Rail GD inc.





La contribution financière de la Société permettra à l'entreprise de réaliser un important contrat et de se positionner favorablement dans son marché

NEW RICHMOND, QC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Investissement Québec alloue la somme de 2 500 000 dollars, sous forme de prêt, à même ses fonds propres, à l'entreprise Rail GD, spécialisée dans la remise à neuf, la modernisation et la réparation de voitures de passagers, de locomotives et de véhicules sur rails.

L'appui financier d'Investissement Québec permet à l'entreprise de se qualifier et de rencontrer les conditions préalables à l'obtention d'un important contrat avec le transporteur ferroviaire Via Rail, tout en lui fournissant la marge de manoeuvre nécessaire à l'exécution du contrat. Ce faisant, Rail GD est en mesure de se positionner comme un fournisseur privilégié du transporteur ferroviaire, de participer à d'autres appels d'offres et de démontrer sa capacité à réaliser des contrats d'envergure pour des clients majeurs dans le marché de la réfection d'équipements roulant ferroviaire. Le soutien financier de la Société contribue donc à faire rayonner l'expertise de l'entreprise et à propulser son développement d'affaires.

« Le produit de financement offert par Investissement Québec dans notre entreprise cadre très bien dans notre vision du développement des affaires. De plus, la compréhension de notre dossier de la part de notre directeur de portefeuille chez IQ nous a beaucoup aidé à boucler ce dossier », a soutenu Gilles Babin, président & Co-fondateur de Rail GD.

« Investissement Québec est fière de soutenir Rail GD dans cette importante étape de son développement. Avec son savoir-faire et sa solide feuille de route en tant que sous-traitant auprès de joueurs majeurs de l'industrie du transport ferroviaire, nous sommes persuadés que l'entreprise pourra croître rapidement dans les prochaines années », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Rail GD

Créée à New Richmond, Québec, Rail GD est une entreprise de réparation et de remise à neuf de matériel roulant ferroviaire. Les travaux de remise à neuf effectués par Rail GD, ajoutent environ 25 années de vie utile aux véhicules ferroviaires et ses composants s'y attachants. La société dispose d'un atelier moderne d'une superficie de 2230 mètres carrés avec 3 rails d'une longueur de 65 mètres chacune, pouvant y stationner 6 wagons. Son équipe, une des plus compétitives dans son domaine a déjà relevé plusieurs défis de remise à neuf et modernisation pour plusieurs compagnies ferroviaires partout au Canada. De plus, Rail GD se spécialise dans l'entretien et la réparation de wagons de trains de marchandises.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 11:19 et diffusé par :