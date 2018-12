Le ministre des Transports et la STQ annoncent des mesures pour améliorer la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord





SEPT-ÎLES, QC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le président-directeur général par intérim de la Société des traversiers du Québec (STQ), M. François Bertrand, ont annoncé aujourd'hui une série de mesures qui amélioreront significativement la mobilité des résidents et des marchandises de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti.

Les mesures annoncées permettront aux passagers résidents de profiter d'un service de transport alternatif aérien lorsque le NM Bella Desgagnés ne peut accoster à l'un des ports habituellement desservis en raison des conditions de navigation défavorables.

L'accès au NM Bella Desgagnés sera également plus abordable et accessible pour les résidents. Le nombre de lits à prix réduit dédiés à cette clientèle passera de 30 à 36, et le prix des lits en occupation quadruple dans des cabines standard sera par ailleurs réduit de plus de 30 %, passant de 73 $ à 50 $.

Finalement, les propriétaires de véhicules mesurant entre 6 mètres et 6,4 mètres, soit essentiellement les camionnettes, bénéficieront d'une nouvelle tarification qui se traduira par une baisse de tarif de 30 % à 85 %, dépendamment de leur point de départ et de leur destination.

La structure tarifaire pour le transport des motoneiges et des VTT sera quant à elle harmonisée avec le tarif actuel des motocyclettes, ce qui se traduira par des économies moyennes de 45 % pour leurs propriétaires.

Ces mesures seront réalisées en collaboration avec Relais Nordik Inc. (RNI). Elles entreront officiellement en vigueur lors du prochain départ du NM Bella Desgagnés le 24 décembre, juste à temps pour les Fêtes, une période achalandée où les déplacements revêtent une importance encore plus grande.

« Le soutien au développement des régions est une priorité pour notre gouvernement. Le transport efficace des gens et des marchandises est un élément essentiel pour la vitalité et l'attractivité des régions. Les nouvelles mesures mises en place par notre gouvernement permettront aux résidents et gens d'affaires de la Basse-Côte-Nord et de L'Île-d'Anticosti de compter sur une desserte maritime bonifiée, qui répondra mieux à leurs besoins et améliorera leur qualité de vie. Notre gouvernement a entendu les préoccupations des maires de la Basse-Côte-Nord et réitère qu'il sera un partenaire de taille dans le développement de leurs communautés. »

François Bonnardel, ministre des Transports

« La STQ est un acteur de premier plan dans le développement social et économique de plusieurs régions du Québec, dont celles de la Basse-Côte-Nord et de L'Île-d'Anticosti. Par ces nouvelles mesures, la STQ démontre encore une fois qu'elle est à l'écoute des communautés qu'elle dessert et sait s'adapter à leur réalité. Les résidents bénéficieront d'une desserte maritime encore plus simple, accessible et abordable, et ce, juste à temps pour la période fort achalandée des Fêtes. »

François Bertrand, PDG par intérim de la STQ

Trois grandes mesures seront mises en place le 24 décembre pour améliorer la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord :

Un transport alternatif aérien sans frais supplémentaires pour les résidents;



Une augmentation du nombre de lits dédiés aux résidents et une réduction du prix des lits qui leur sont réservés en cabine standard



Un changement à la structure tarifaire se traduisant par une baisse importante du coût du transport des camionnettes, des motoneiges et des VTT.

RNI mettra en place un processus avec les transporteurs aériens commerciaux. Les passagers n'auront qu'à réserver leur place avec le transporteur aérien, sans transaction financière ou frais supplémentaires de leur part.

Être résident d'une des communautés desservies;



Avoir réservé sa place à bord du NM Bella Desgagnés ou avoir acheté son billet au moins 24 h avant le passage prévu du navire;

Avoir payé la totalité de son billet de transport maritime;



Conserver la même destination;



Utiliser le transport alternatif au moins 24 h avant le passage suivant du NM Bella Desgagnés au même port, dans la même direction.

au même port, dans la même direction. Le nombre de lits à tarif préférentiel réservés pour les résidents passera de 30 à 36. Le prix des lits en cabine standard, en occupation quadruple, passera de 73 $ à 50 $, une réduction de plus de 30 %. Près de la moitié de ces places seront disponibles sans réservation afin d'offrir plus de flexibilité aux résidents dans leurs déplacements.

Les véhicules d'une longueur située entre 6 mètres et 6,4 mètres, soit essentiellement les camionnettes, bénéficieront dorénavant d'un tarif unitaire. Jusqu'à présent, le tarif était fixé en fonction du poids pour tout véhicule non conteneurisable. Pour les propriétaires de camionnette, cela se traduira par une réduction de 30 % à 85 % des tarifs, selon leur point de départ et leur destination.

La grille tarifaire applicable au transport de motoneiges et de VTT a été ajustée afin de l'harmoniser avec celle applicable aux motocyclettes. Ce changement se traduira par des économies moyennes de 45 % pour les résidents.

Le coût de l'ensemble de ces mesures, qui aura un impact significatif sur la mobilité des résidents de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti, est estimé à environ 205 000 $ par année.

