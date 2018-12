Les Gouvernements du Canada et du Québec appuient le secteur du poisson et des fruits de mer grâce au Fonds des pêches du Québec





GASPÉSIE, QC, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer fait partie intégrante du tissu social et économique de nombreuses collectivités côtières au Québec. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec travaillent ensemble pour moderniser le secteur.

Aujourd'hui, la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du gouvernement du Québec, Monsieur André Lamontagne, ont annoncé le lancement prochain du Fonds des pêches du Québec (FPQ), un programme qui offrira 42,8 millions de dollars au secteur sur une période de cinq ans. La contribution du gouvernement fédéral s'élèvera à 30 millions de dollars et celle du gouvernement du Québec à 12,8 millions de dollars.

Le FPQ mettra l'accent sur les possibilités de croissance et sur l'augmentation du prix du marché pour les poissons et les fruits de mer de grande qualité et provenant de pratiques durables. Les investissements découlant du FPQ permettront d'assurer la croissance durable et à long terme du secteur du poisson et des fruits de mer du Québec.

Pour être admissibles, les projets doivent mettre l'accent sur :

l'innovation - afin de soutenir la recherche et le développement d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et d'établir des partenariats et des réseaux qui viseront à promouvoir l'innovation dans le secteur;

l'infrastructure - afin d'adapter des technologies, processus ou équipements nouveaux pour améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer;

les partenariats scientifiques - des partenariats avec le milieu universitaire et les instituts de recherche axés sur la pêche et l'aquaculture dans le but d'accroître nos connaissances et d'améliorer notre compréhension concernant les effets des conditions océanographiques changeantes, et les technologies visant à soutenir les pêches durables.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec collaboreront avec un large éventail de représentants de l'industrie, des peuples autochtones, des organisations non gouvernementales et des représentants des milieux scientifiques et universitaires au Québec. Cette collaboration se poursuivra tout au long de la durée du programme afin d'orienter les priorités en matière d'investissements, de cerner les possibilités et de déterminer les éventuels partenaires.

Citations

« Le Fonds des pêches du Québec est un grand pas en avant dans le soutien du secteur des poissons et des fruits de mer dans nos communautés de pêches québécoises. Il est important pour nous d'appuyer le secteur des pêches car il est non seulement une source importante de bons emplois dans nos collectivités côtières, et donc important pour les pêcheurs et leurs familles, mais est aussi au coeur de l'économie de nos régions.»

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Aujourd'hui est un grand jour pour le secteur du poisson et des fruits de mer du Québec. En effet, ce secteur est un moteur économique important pour notre belle région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'investir 30 millions de dollars en soutien à des projets locaux qui permettront à l'industrie de la pêche de créer des emplois, et de croître de manière durable. Je suis convaincue que le Fonds des pêches sera un modèle de succès et de collaboration entre les deux paliers de gouvernement, et ce, au bénéfice des régions du Québec. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« L'investissement annoncé aujourd'hui va permettre de réaliser des projets innovants et de créer des emplois mieux payés dans la région. Cet argent aidera également nos entreprises à améliorer leur compétitivité et à profiter des occasions qui se présentent. C'était très important pour nous de faire valoir nos intérêts auprès du gouvernement fédéral dans ce dossier. Aujourd'hui, c'est chose faite. On livre la marchandise pour nos pêcheurs et nos producteurs. »

M. François Legault, premier ministre du Québec

« Ce fonds est prioritaire pour l'économie de l'est du Québec. Pour notre gouvernement, il était primordial que l'industrie québécoise des pêches et de l'aquaculture commerciales puisse avoir accès au même soutien financier que les autres provinces. C'est donc avec grand plaisir que j'annonce aujourd'hui la contribution du Québec au Fonds des pêches. C'est vraiment une excellente nouvelle pour les communautés maritimes du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits en bref

L'Énoncé économique de l'automne du gouvernement du Canada appuie une économie du pays forte et croissante, générant ainsi plus de bons emplois et d'opportunités pour la classe moyenne et les personnes qui travaillent fort pour en faire partie.

appuie une économie du pays forte et croissante, générant ainsi plus de bons emplois et d'opportunités pour la classe moyenne et les personnes qui travaillent fort pour en faire partie. Le Fonds des pêches du Québec acceptera bientôt officiellement les manifestations d'intérêt. De plus amples détails seront disponibles sur notre site Web dans les semaines à venir.

Les exportations de poissons et de fruits de mer de la province de Québec représentaient une valeur de plus de 462 millions de dollars en 2017.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter , Facebook, Instagram et YouTube .

sur , Facebook, Instagram et . Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter , Facebook, Instagram et YouTube .

, Facebook, Instagram et . Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm .

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 10:43 et diffusé par :