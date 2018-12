Plastiques IPL annonce la conversion d'actions ordinaires dans une seule catégorie et réitère ses perspectives sur le plan des résultats d'exploitation





MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Plastiques IPL Inc. (« Plastiques IPL », « IPLP » ou la « Société ») (TSX: IPLP) informe aujourd'hui le marché que la conversion automatique de ses 39 363 693 actions ordinaires de catégorie B en actions ordinaires, à raison d'une action pour une, aura lieu le 28 décembre 2018. La Société compte déjà 14 200 000 actions ordinaires cotées à la TSX, lesquelles ont été émises dans la foulée du premier appel public à l'épargne (« PAPE ») conclu en juin 2018 par la Société. IPLP fournit également de l'information sur l'exploitation alors qu'elle commence la mise en oeuvre au premier trimestre de 2019 de son initiative stratégique visant à améliorer les marges bénéficiaires à long terme.

Calendrier de la conversion des actions ordinaires de catégorie B

Les 39 363 693 actions ordinaires de catégorie B de la Société seront automatiquement converties en actions ordinaires le 28 décembre 2018 (qui marque les six mois de la conclusion du PAPE de la Société) et inscrites pour négociation à la TSX.

Les actions ordinaires de catégorie B ont été émises selon un plan d'arrangement en vertu de la Companies Act 2014 of Ireland , IPLP devenant la société de portefeuille d'IPL Plastics Group concurremment à son PAPE.

, IPLP devenant la société de portefeuille d'IPL Plastics Group concurremment à son PAPE. La première séance à la TSX pour les actions ordinaires converties aura lieu le 28 décembre 2018.

La conversion des actions ordinaires de catégorie B va augmenter considérablement les liquidités pour les actions ordinaires d'IPLP. Avec les 14 200 000 actions ordinaires émises dans le cadre du PAPE, la Société aura 53 563 693 actions ordinaires en circulation et inscrites pour négociation à la TSX après la conversion des actions ordinaires de catégorie B, augmentant de façon importante la fluctuation libre.

Information sur l'exploitation et perspectives

IPLP continue de connaître une forte croissance de la demande pour ses produits dans chacun de ses trois secteurs opérationnels et de générer une croissance interne des produits tirés de ses activités, misant sur les importantes occasions qui se présentent à elle, tant au niveau de la clientèle que des marchés.

Les résultats depuis le début de l'année ont été touchés défavorablement par les hausses des coûts des résines, de la main-d'oeuvre et des frais de transport. Des baisses de prix des résines en Amérique du Nord au quatrième trimestre de 2018, et un certain nombre d'initiatives internes pour la gestion des résines, devraient contribuer aux résultats en général et au redressement des marges en 2019 pour IPLP.

un certain nombre d'initiatives internes pour la gestion des résines, devraient contribuer aux résultats en général et au redressement des marges en 2019 pour IPLP. Comme le soulignait l'annonce des résultats du troisième trimestre, IPLP met en oeuvre une importante initiative stratégique visant l'augmentation des marges bénéficiaires. Le programme vise à accroître la marge dans toutes les divisions d'IPLP, mais porte plus particulièrement sur le secteur Solutions d'emballage grand format et environnementales (EGFE) d'IPLP en Amérique du Nord. Conformément au plan stratégique de la Société, le programme devrait améliorer davantage le redressement des marges et soutenir la croissance du BAIIA ajusté en 2019 par rapport à celle enregistrée en 2018.

Les dépenses d'investissement diminueront au courant de la deuxième moitié de 2019, conformément à l'orientation du PAPE, alors que la direction portera son attention sur l'optimisation de la performance et la production de flux de trésorerie au cours du second semestre de 2019.

« Je suis heureux d'accueillir tous nos actionnaires à la TSX, a souligné Alan Walsh, chef de la direction de Plastiques IPL. La conversion des actions ordinaires de catégorie B marquera la fin de notre processus du PAPE et va augmenter considérablement les liquidités pour nos actions. Les barrières au placement devraient ainsi tomber pour les investisseurs ayant des exigences à l'égard de la fluctuation libre et des perceptions de facteurs de menace ayant pu avoir des répercussions sur le cours de l'action ».

À propos de Plastiques IPL

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d'emballage durables principalement dans les marchés de l'alimentation, de la consommation, de l'agriculture, de la logistique et de l'environnement, présent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Chine et au Mexique. IPLP compte environ 2 400 employés et possède des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société au www.iplpgroup.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois en valeurs mobilières applicables. De telles déclarations portent notamment sur les occasions de croissance attendues de la Société et ses perspectives en matière de produits et de BAIIA ajusté pour 2018, l'incidence de la hausse du coût des résines, du coût de la main-d'oeuvre et des frais de transport sur notre marge brute et notre marge du BAIIA ajusté d'ici la clôture de l'exercice 2018, les dépenses d'investissement en immobilisations corporelles de la Société pour l'exercice 2018, l'incidence des dépenses d'investissement récentes dans la division EGFE visant l'efficacité de la production et les marges du BAIIA ajusté et l'incidence de ses initiatives récentes sur les marges et la rentabilité globale. Les informations prospectives se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'efforcer de », « pourrait », « prévoir », « sera », « pourra », « être d'avis que », « tenter de », « estimer », et leurs variantes et expressions similaires. Ces informations reflètent les attentes actuelles de la Société quant à l'avenir. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent à la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif de la Société daté du 21 juin 2018. Cette information repose sur des hypothèses et opinions raisonnables à la lumière de l'information dont dispose la Société, et elle est formulée en date du présent communiqué de presse. La Société rejette toute obligation de mettre à jour l'une ou l'autre des informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où elle est expressément tenue de le faire en vertu des lois applicables ou par un organisme de réglementation.

Nous tenons à avertir le lecteur que la liste de facteurs de risque et d'incertitude n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société. Il y a lieu d'examiner attentivement les risques, incertitudes et hypothèses liés à ces énoncés lors de l'évaluation des informations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Voir les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour une analyse des incertitudes, risques et hypothèses liés à ces énoncés.

