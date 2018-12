Le journaliste ayant révélé l'affaire des Panama Papers s'exprimera au European Compliance & Ethics Institute de la SCCE





MINNEAPOLIS, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- L'enquête menée en 2016 au sujet des Panama Papers continue de faire des vagues, comme le laissent entendre les récents titres de l'actualité économique. Venez assister à la conférence donnée par Bastian Obermayer, le journaliste qui a fait la lumière sur cette affaire, à l'European Compliance & Ethics Institute (ECEI) 2019, les 10 et 13 mars 2019 à Berlin (Allemagne).

Bastian Obermayer figure parmi les conférenciers invités à l'ECEI, l'événement annuel organisé par la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) à l'intention de la communauté européenne de la conformité et de l'éthique. Sa présentation intitulée « How We Broke the Panama Papers » (comment nous avons décrypté les Panama Papers) reviendra sur la manière dont un message codé est devenu l'un des plus gros scoops du journalisme et une enquête d'un an impliquant 400 journalistes a pu être tenue secrète.

« Au vu des récentes mises en accusations, les agents de conformité ont de nombreux enseignements à tirer de l'enquête sur les Panama Papers. », a déclaré Gerry Zack, PDG de la SCCE. « Mais le récit en détails par Bastian du volet interne d'une enquête aux enjeux considérables est encore plus convaincant que la multitude de comptes rendus publiés jusqu'à présent. »

L'ECEI 2019 réunit un éventail impressionnant de conférenciers originaires de plus de 16 pays. Ils animeront plus de 30 sessions sur des sujets traitant d'un point de vue global des problèmes de conformité actuels, y compris les risques liés aux données et au RGPD, à la lutte contre la corruption, aux sanctions commerciales et à la promotion d'une culture éthique. Plus de 200 professionnels de la conformité et de l'éthique de plus de 38 pays sont attendus. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, veuillez consulter le site europeancomplianceethicsinstitute.org.

À propos de la SCCE

La Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) est une association à but non lucratif dont les membres sont des professionnels de la conformité et de l'éthique. Depuis 2004, elle milite en faveur de pratiques éthiques et de normes de conformité dans le but de promouvoir le succès et l'intégrité durables d'organisations dans le monde entier et dans tous types de secteurs. Basée à Minneapolis, dans le Minnesota, la SCCE compte plus de 7 400 membres dans plus de 95 pays.

La SCCE propose plus de 40 conférences éducatives par an, des conférences en ligne hebdomadaires, des publications, des ressources de formation, des possibilités de certification et des opportunités de réseautage à des fins d'avancement professionnel et de développement de programmes.

Visitez le site Web de la SCCE à l'adresse www.corporatecompliance.org ou appelez le 888.277.4977.

