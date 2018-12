Ajinomoto et XL-protein scellent une alliance stratégique afin de développer des produits thérapeutiques 'PAYSylatés' mettant en application la plateforme Corynex®





SAN DIEGO et FREISING, Allemagne, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services, filiale à part entière d'Ajinomoto Co. Inc. (TSE : 2802), et XL-protein GmbH, société privée allemande de produits biopharmaceutiques, ont le plaisir d'annoncer leur alliance stratégique. Ajinomoto mettra en application son système d'expression en propriété exclusive Corynex® en même temps que la technologie PASylation® en propriété exclusive de XL-protein pour prolongation de la demi-vie plasmatique dans le but de développer une série de composés de produits thérapeutiques.

Ajinomoto et XL-protein ont mis en place une production efficace d'une variante exclusive du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) par PASylation présentant une demi-vie prolongée à l'échelle du laboratoire, avec un rendement > 3 grammes de protéine soluble par litre de culture bactérienne et comprenant une purification facile à partir du surnageant. La variante 'PASylatée' du GLP-1 conserve une affinité élevée de récepteur. Des études pharmacocinétiques in vivo sur la souris révèlent une prolongation incontestable de la demi-vie, ceci pouvant suggérer une possibilité de dosage hebdomadaire ou bihebdomadaire chez des patients humains. Ajinomoto a entrepris un processus de partenariat pour cette molécule.

Michiya Kanzaki, directeur général adjoint du Développement d'entreprise chez Ajinomoto, a fait ce commentaire : « Nous sommes très heureux et très enthousiastes à propos de cette alliance stratégique. Cette alliance associant PASylation® et la technologie d'expression Corynex® procurera aux nouveaux médicaments candidats une demi-vie prolongée et un système de production prêt pour une production conforme aux pratiques cGMP et avec des rendements élevés. Ceci nous permettra de proposer une offre plus large aux sociétés pharmaceutiques et en définitive une option thérapeutique significative pour les patients. »

« La technologie PASylation® est la solution biologique pour prolonger la demi-vie plasmatique des protéines et peptides des produits thérapeutiques. Nous sommes persuadés que PASylation® offre un procédé simple de fabrication et des propriétés pharmacologiques supérieures, » a souligné Claus Schalper, PDG de XL-protein. « Nous sommes heureux de travailler avec Ajinomoto qui est une société japonaise chef de file des sciences de la vie, pour exploiter davantage le potentiel de notre technologie et développer de nouvelles options de produits thérapeutiques destinés au traitement des maladies métaboliques. »

Les conditions financières de cet accord n'ont pas été divulguées.

À propos d'Ajinomoto

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation entièrement intégrée de développement et de fabrication sous contrat, avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle fournit des services de développement complets, de fabrication conforme aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP), de remplissage et finition en conditions d'asepsie pour petites et grandes molécules d'ingrédients pharmaceutiques (API) et produits intermédiaires. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose une vaste gamme de plateformes et capacités novatrices pour programmes précliniques et pilotes conduisant à des quantités commerciales, notamment la technologie d'expression protéique Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugués de médicaments à base d'anticorps (ADC), les API hautement actifs (HPAPI), la biocatalyse, la préparation en flux continu et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services se consacre à fournir un niveau élevé de qualité et de services afin de répondre aux besoins de nos clients. Davantage d'informations peuvent se trouver sur : www.AjiBio-Pharma.com

À propos de XL-protein

XL-protein est une société allemande de biotechnologie commercialisant sa technologie d'avant-garde PASylation® qui permet de concevoir des produits biopharmaceutiques ayant une demi-vie plasmatique prolongée et une action renforcée. En s'appuyant sur une solide position de technologie exclusive, XL-protein se concentre sur le développement autant préclinique que clinique de protéines obtenues par PASylation dans divers domaines de maladies. XL-protein s'est engagée dans un nombre croissant de partenariats à différents niveaux avec des sociétés internationales de produits pharmaceutiques et de biotechnologies. Pour davantage d'informations, veuillez visiter : www.xl-protein.com

