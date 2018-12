La BBC renouvelle son partenariat avec Mindtree pour ses services d'essais numériques





Mindtree, une société internationale de transformation numérique et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui qu'à l'issue d'un processus d'appel d'offres très concurrentiel, elle s'est vu attribuer le contrat Digital Testing Services Framework II, restant ainsi le principal partenaire de la BBC en matière d'essais des applications pour sa gamme de produits numériques. Ce contrat se situe dans le prolongement d'une coopération de quatre ans au cours de laquelle Mindtree fournissait des services pour assurer et appuyer les essais de produits, d'applications et de services numériques appartenant au radiodiffuseur britannique ou exploités sous licence. Mindtree continuera de tester et d'assurer un appui aux produits phares, notamment BBC iPlayer sur toutes les plateformes et le service de streaming Britbox, pour les téléspectateurs américains et canadiens. Le nouveau contrat entre en vigueur le 1er décembre, pour une durée initiale de deux ans et une option de prolongation de deux fois un an.

Dans l'éventail de services, le nouveau cadre comprend des essais fonctionnels et non fonctionnels et la gestion des essais pour divers produits, applications et sites Web, à l'échelle de tous les départements, y compris la télévision, la radio, les plateformes, BBC North et BBC Nations et les studios.

« Nous sommes ravis d'affermir notre coopération avec la BBC grâce à ce nouveau contrat », a déclaré Guita Blake, le directeur général adjoint et responsable Europe de Mindtree. « Durant ces six dernières années de collaboration avec le radiodiffuseur, son offre a évolué en permanence, son audience profitant d'une expérience client plus riche et de meilleure qualité, quel que soit l'endroit ou le dispositif. Nos compétences techniques, combinées à une excellente compréhension de leurs processus, contribueront à fournir des produits de grande qualité, plus vite. Nous sommes heureux de poursuivre notre coopération, dans la mesure où nous explorons de nouveaux domaines comme l'IA et l'apprentissage machine pour les années à venir. »

Mindtree aide les entreprises à mener à bien leurs projets de transformation numérique. Dans un monde connecté, où l'avantage concurrentiel repose sur l'expérience de l'utilisateur final plutôt que sur des applications particulières, les modèles d'essais classiques manquent de pertinence. Mindtree garantit une expérience utilisateur sans heurt et une continuité des processus d'entreprise, grâce à un réseau étendu d'applications métier, de dispositifs mobiles, d'appareils intelligents, de canaux média et d'environnements de développement.

Mindtree estime que pour se concentrer sur l'expérience client, il est nécessaire de réévaluer l'ensemble de l'approche d'essai et de passer d'une perspective de l'intérieur vers l'extérieur à une perspective de l'extérieur vers l'intérieur. Pour satisfaire les exigences de souplesse des applications, d'essais de contrôle qualité, les entreprises doivent adopter le test Agile, l'automatisation accrue des essais et les essais continus. Mindtree considère que c'est essentiel dans son approche des projets d'essais de transformation numérique à grande échelle. Pour en savoir plus sur la façon dont les essais peuvent contribuer à fluidifier les processus et les systèmes et libérer ainsi de précieuses ressources qui nourriront les initiatives de croissance et l'innovation, cliquez ici.

À propos de Mindtree :

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 19 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

