Un rapport de Supermicro met en lumière l'impact écologique des centres de données cloud d'aujourd'hui

Ce rapport recense les principales tendances pour l'environnement et les possibilités d'améliorer le TCO des centres de données grâce à des concepts Resource-Saving pour les centres de données

SAN JOSE, Californie, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Super Micro Computer, Inc. (OTC-PINK : SMCI), un leader mondial de solutions informatiques, de stockage et de réseau dédiées aux entreprises ainsi que de technologie d'informatique verte, a publié son premier rapport d'étude annuel « Data Centers and The Environment » (les centres de données et l'environnement).

La croissance rapide des centres de données à grande échelle présente des défis stratégiques et écologiques aux administrateurs de centres de données. Le rapport vise à aider les administrateurs de centre de données à mieux comprendre les normes industrielles relatives à l'impact écologique, à fournir des comparaisons quantitatives de leur groupe de pairs et, en définitive, à aider les administrateurs de centres de données à réduire l'impact écologique de leurs centres de données.

Le rapport souligne la nécessité pour les directeurs des services informatiques de quantifier l'impact réel que les centres de données peuvent avoir sur l'environnement et quelques-unes des opportunités visant à minimiser sensiblement cet impact. Selon le rapport, 43 % des entreprises qui ont participé à l'étude ne disposent d'aucune politique en matière d'environnement, et la moitié de ces entreprises n'envisagent pas d'en élaborer une dans un avenir proche. Ces entreprises ont expliqué qu'elles évitaient d'examiner les questions écologiques, car elles les considéraient trop coûteuses (29 %), elles manquaient de moyens ou comprenaient mal les enjeux (27 %), ou les questions écologiques n'étaient tout simplement pas une priorité pour l'entreprise (14 %).

Le rapport aide les entreprises à mettre les stratégies écologiques de l'entreprise en lien avec les défis de la croissance de leurs centres de données. Cinquante-huit pour cent des entreprises disposent déjà d'une politique en matière d'environnement, mais seuls 28 % des participants à l'étude tiennent compte des questions écologiques pour choisir une technologie de centre de données. De même, seuls 9 % ont précisé que l'efficacité énergétique était le critère décisif dans l'élaboration d'une stratégie de conception de centre de données.

Le rapport documente le recours à des mesures d'efficacité énergétique dans les comparaisons de centres de données et de groupes de pairs pour aider les administrateurs de centres de données à tester leurs performances. Cinquante-neuf pour cent des participants ont estimé que le rendement énergétique était « extrêmement important » ou « important » dans l'élaboration concrète d'un centre de données. Cependant, plus de la moitié des participants (58 %) ne mesurent toujours pas l'indicateur d'efficacité énergétique (PUE), qui est le rapport entre l'énergie totale utilisée par un centre de données et l'énergie fournie à l'équipement informatique. Pour ceux qui mesurent le PUE, 22 % présentent un PUE de centre de données moyen de 2,0 ou plus, et seuls 6 % se situent dans la fourchette idéale comprise entre 1,0 et 1,19.

Le rapport montre également qu'environ 1 entreprise sur 10 n'a toujours pas mis en oeuvre un programme de recyclage de l'équipement pour contribuer à limiter les déchets électroniques. Douze pour cent des participants à l'étude ne pratique aucun type de recyclage de systèmes et se contentent de jeter le matériel démantelé.

« Les conclusions de ce nouveau rapport de recherche devraient permettre d'ouvrir un débat dans le secteur de l'informatique sur l'impact des centres de données sur l'environnement », explique Charles Liang, PDG de Supermicro. « En tant de fabricant de solutions matérielles, nous investissons massivement dans nos solutions Resource-Saving pour les serveurs, les accélérateurs et le stockage, y compris dans la mise au point de châssis, d'alimentations, de ventilateurs et d'autres sous-systèmes d'une durée de vie de 10 ans, pour aider les clients finaux à faire des économies de coûts d'énergie et d'acquisition de matériel, tout en réduisant les déchets informatiques. L'économie de ressources est mesurée en termes de TCE (coût total pour l'environnement), qui est la combinaison d'un TCO (coût total de propriété) de premier plan pour les investissements dans les centres de données et la minimisation de l'impact écologique de ces centres de données. »

L'architecture Resource-Saving de Supermicro sépare l'unité centrale et la mémoire ainsi que les autres sous-systèmes, si bien que chaque ressource peut être renouvelée indépendamment, ce qui permet aux centres de données de réduire les coûts de renouvellement et son impact sur l'environnement (TCE). Sur un cycle de renouvellement de trois à cinq ans, les serveurs Supermicro Resource-Saving sont, en moyenne, plus performants et plus efficients à des coûts plus bas que les modèles traditionnels de remplacement intégral en permettant aux centres de données d'optimiser indépendamment l'adoption de technologies nouvelles et améliorées.

