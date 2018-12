WSP annonce la clôture de l'acquisition de Louis Berger, une société internationale de services professionnels établie aux États-Unis





MONTRÉAL, 18 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'à la suite de l'obtention des approbations requises des organismes de réglementation et de la satisfaction des conditions de l'entente d'acquisition, elle a conclu l'acquisition préalablement annoncée (l'« acquisition ») de Berger Group Holdings, Inc. (« Louis Berger »), la société mère du groupe de sociétés exerçant leurs activités sous le nom de Louis Berger, une société internationale de services professionnels de premier plan dont le siège social est situé aux États-Unis. Louis Berger est principalement active dans les secteurs du transport et de l'infrastructure, de l'environnement et de l'eau, ainsi que dans le domaine de la préparation de plans directeurs.



Le prix d'achat pour l'acquisition de Louis Berger, 400 millions de dollars US, a été réglé au comptant, et l'acquisition a été financée au moyen de nouveaux prêts à terme accordés par un syndicat de banques.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cette transaction, qui regroupera deux organisations complémentaires résolument axées sur leurs clients et leurs employés, et partageant les mêmes ambitions stratégiques. Au cours des prochains mois, nous nous concentrerons sur l'intégration de nos activités et nous unirons nos compétences afin de bâtir une société de services-conseils d'envergure mondiale en mesure d'offrir un environnement enrichissant à nos employés, tant sur le plan professionnel que personnel. Enfin, nous mettrons tout en oeuvre pour livrer une valeur à long terme à nos actionnaires, a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. Cette acquisition nous permet également d'atteindre tous les objectifs s'inscrivant dans notre plan stratégique 2015-2018. Grâce à cette transaction et aux autres acquisitions réalisées depuis le lancement du plan stratégique 2015-2018, nous avons ajouté environ 15 000 employés à notre effectif et 1,8 milliard de dollars à nos produits des activités ordinaires nets, ce dont nous sommes très fiers », a conclu M. L'Heureux.

« Nous sommes fiers et emballés par la perspective de nous joindre à la famille WSP, a indiqué Jim Stamatis, chef de la direction de Louis Berger. Grâce à notre expertise technique complémentaire et à notre plus grande portée géographique, nos clients pourront profiter de ressources extraordinaires et une foule de nouvelles occasions stimulantes s'offriront à nos employés. Cette transaction jette les assises d'un avenir radieux et florissant. »

AU SUJET DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans différents secteurs : bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. WSP offre en outre des services pour la réalisation de projets et de programmes, ainsi que des services-conseils. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de projet. Avec environ 48 000 personnes de talent à travers le monde, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser avec succès des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.wsp.com.

