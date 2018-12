EDC investit dans le fournisseur de solutions numériques Equisoft pour l'aider à poursuivre son expansion mondiale





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Equisoft, un chef de file mondial en solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, est heureuse d'annoncer la signature d'une entente avec Exportation et développement Canada (EDC) pour un investissement en capitaux propres d'une valeur de 12 M $. L'investissement d'EDC contribuera à accélérer la stratégie de croissance internationale d'Equisoft en finançant des acquisitions stratégiques et des initiatives de développement en cours qui lui permettront de mieux servir sa clientèle mondiale.

« L'ajout d'un investisseur institutionnel est une première dans l'histoire de la société et fut une décision importante pour nous », a déclaré le président d'Equisoft, Luis Romero. « EDC fournit des solutions d'assurance à Equisoft depuis plus de 10 ans et nous savions qu'ils étaient un bon partenaire. De plus, l'orientation internationale d'EDC cadre parfaitement avec notre stratégie de croissance, car nous cherchons à élargir notre plateforme mondiale en investissant de manière continue dans notre personnel, nos produits et au moyen d'acquisitions internationales. Avec des représentants locaux dans toutes les grandes régions, EDC peut nous mettre en contact avec des organisations pouvant devenir des clients ou partenaires majeurs dans le monde entier. Nous sommes très heureux de l'investissement d'EDC qui témoigne de la solidité financière et du potentiel de croissance d'Equisoft », a ajouté M. Romero.

« Nous voyons un grand potentiel chez Equisoft, alors que les institutions financières dans toutes les régions du globe modernisent leurs systèmes d'arrière-guichet, arment leurs réseaux de distribution d'outils d'aide à la vente de pointe, et tirent parti de la technologie pour améliorer l'expérience client », a commenté Carl Burlock, vice-président principal, Financement et capital de croissance international à EDC. « Equisoft convient parfaitement à notre programme d'investissement », a ajouté M. Burlock. « La société dispose d'une solide équipe de direction, d'une plateforme opérationnelle éprouvée et d'une vision à long terme pour devenir un leader mondial. Notre investissement contribuera à concrétiser la stratégie de croissance internationale d'Equisoft et à soutenir un futur champion mondial canadien. »

À propos d'EDC

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC procure financement, assurance, cautionnement, savoir commercial et relations de jumelage pour appuyer les entreprises canadiennes dans leurs efforts de vente et d'investissement à l'étranger. EDC peut également fournir des solutions financières à des acheteurs étrangers en vue de faciliter et d'accroître leurs achats auprès d'entreprises canadiennes. Pour plus de renseignements sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise, veuillez appeler 1-888-434-8508, ou visiter le www.edc.ca.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft se spécialise en conception et développement de solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Partenaire de quelques-unes des plus grandes institutions financières au monde, Equisoft offre des applications de première ligne innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits à la fine pointe de l'industrie comprennent ÉlémentsPatrimoine, ÉlémentsAssurance, Kronos Finance, Kronos ABF, Programme de Retraite Optimisé (PRO) et RetireWare. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur et ses technologies d'avant-garde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. La société emploie près de 400 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde. Site Web : www.equisoft.com/fr

