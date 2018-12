TransCanada conclut un accord pour la vente de la centrale électrique de Coolidge d'un montant de 465 millions USD





CALGARY, Alberta, 18 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord concernant la vente de la centrale électrique de Coolidge à SWG Coolidge Holdings, LLC, une filiale en propriété exclusive de Southwest Generation Operating Company, LLC, pour un montant de 465 millions USD (623 millions CAD), sous réserve des rajustements de clôture et des approbations réglementaires habituelles. Située à Coolidge, en Arizona, cette centrale énergétique est alimentée par le gaz naturel et sa capacité de production s'élève à 575 MW. La centrale est étayée par un accord d'achat d'énergie à long terme.



« La vente de Coolidge fait partie de nos efforts continus visant à maximiser la valeur pour nos actionnaires et à financer notre programme de croissance à la pointe du secteur, le tout de façon structurée », a annoncé Russ Girling, président-directeur général de TransCanada.

Avec la vente de Cartier Wind et le remboursement des coûts de développement préalable sur le projet de pipeline de Coastal GasLink plus tôt cette année, nous devrions réaliser environ 1,7 milliard de dollars de bénéfices, lesquels seront utilisés pour financer notre programme de capital à court terme.

« À l'avenir, notre performance opérationnelle et financière solide devrait continuer sur cette lancée. Nous pensons être bien positionnés pour financer 36 milliards de dollars de projets garantis sur le plan commercial, dont environ 10 milliards prêts à l'emploi d'ici le début de l'année 2019; le reste devant suivre jusqu'en 2023 » a ajouté R. Girling.

En vertu de l'accord d'achat d'énergie, Salt River Project Agricultural Improvement and Power District, la contrepartie à l'accord, jouit d'un droit de premier refus concernant la vente à un tiers, ce qui établira les prochaines étapes concernant le processus de vente et de clôture.

Après la vente de la centrale de Coolidge, TransCanada restera l'un des plus grands producteurs d'énergie du secteur privé, disposant d'un portefeuille d'actifs essentiels d'infrastructures énergétiques, et dont les investissements incluent notamment neuf centrales de production d'énergie à faible émission, ainsi que la centrale nucléaire de Bruce, dont la capacité de production s'élève à plus de 6 000 mégawatts.

Forte de plus de 65 ans d'expérience, la société TransCanada est chef de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, y compris des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite l'un des plus grands réseaux de transmission de gaz naturel, qui s'étend sur plus de 91 900 kilomètres (57 100 miles), reliant les plus grands bassins d'approvisionnement de gaz naturel aux marchés de toute l'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes. Sa capacité de stockage s'élève à 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d'énergie, TransCanada détient des installations qui produisent plus de 6 000 mégawatts au Canada et aux États-Unis, ou y détient des intérêts. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur avoisinant les 4 900 kilomètres (3 000 miles), et reliant les sources croissantes d'approvisionnement pétrolier à l'échelle du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada sont négociées sur les bourses de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-nous sur les médias sociaux .

RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS

La présente publication contient des renseignements d'ordre prévisionnel et fait l'objet d'incertitudes et de risques importants (ce type de déclaration a généralement recours à des termes comme « anticiper », « prévoir », « penser », « susceptible de », « devrait », « estimer », « avoir l'intention de » ou à d'autres termes semblables). Les déclarations de type prévisionnel contenues dans le présent document ont pour objectif de renseigner les détenteurs de titres et investisseurs potentiels de TransCanada à son sujet et celui de ses filiales. Ces renseignements concernent notamment l'évaluation, par la direction, des projets d'avenir et des perspectives financières de TransCanada et de ses filiales. Tous les renseignements prévisionnels reflètent les suppositions et opinions de TransCanada en fonction des données disponibles à l'heure où les déclarations ont été faites. Par conséquent, ils ne constituent aucunement une quelconque garantie des performances futures. Nous invitons les lecteurs à ne pas se fonder de manière excessive sur ces renseignements prévisionnels, donnés à la date du présent communiqué, et à ne pas utiliser les renseignements financiers prospectifs à des fins autres que celles prévues. TransCanada ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les renseignements prévisionnels, sauf lorsque la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées, ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez vous reporter au Rapport trimestriel aux actionnaires du 31 octobre 2018 et au Rapport annuel 2017 déposés sous le profil de TransCanada sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov.

