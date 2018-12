Jacuzzi® présente VIRTUStm - La meilleure combinaison d'hydrothérapie et de design





Jacuzzi® présente VIRTUStm, le nouveau spa conçu pour le marché de l'hôtellerie et créé par Dodo Arslan, un créateur italien classé par Taschen parmi les 90 meilleurs designers mondiaux.

VIRTUStm est un grand jacuzzi - 250 x 215 cm - qui peut accueillir confortablement jusqu'à six personnes. La coque intérieure semble moulée par l'eau en lignes douces et enveloppantes et garantit un parcours bien-être efficace et complet. Les sièges, avec différentes inclinaisons et profondeurs, sont conçus pour offrir une expérience d'hydrothérapie ciblée sur des zones spécifiques du corps, de la tête aux pieds. VIRTUStm est l'endroit idéal pour partager un moment de bien-être, s'amuser et se détendre.

VIRTUStm est le premier spa autoportant avec réservoir de compensation intégré et filtre à sable à boules de fibres - ces caractéristiques facilitent l'installation, sans compartiment technique dédié. De plus, le débordement et la recharge automatique maintiennent l'eau au niveau parfait.

Disponible avec un chauffage électrique, un échangeur de chaleur ou une pompe à chaleur Jacuzzi® EcoHeattm, VIRTUStm est la meilleure solution pour économiser de l'énergie. De plus, VIRTUStm peut être équipé de la pompe de refroidissement Jacuzzi® CoolPowertm qui refroidit l'eau jusqu'à 10°C, même les jours les plus chauds. Inspirée du Nautilus, la coquille a une forme spiralée qui draine l'eau rapidement et complètement, évitant ainsi la stagnation.

Avec VIRTUStm, Jacuzzi® confirme son leadership sur le marché du bien-être et de l'hôtellerie grâce à sa longue expérience aux côtés des spécialistes de ces domaines. Un spa polyvalent et à la fine pointe de la technologie qui répond aux besoins des utilisateurs privés et professionnels, avec des économies d'énergie, un entretien facile et de faibles coûts d'exploitation. Avec la valeur ajoutée du design et de la technologie Jacuzzi®.

À propos de Jacuzzi® :

Jacuzzi® EMEA (sise à Milan - Italie) opère directement en Europe, en Afrique et en Asie, par l'intermédiaire de divers bureaux commerciaux régionaux et indirectement via un vaste réseau commercial. Design, bien-être, performance et soin : telles sont les valeurs qui ont constitué l'essence même de Jacuzzi®, une marque qui anticipe les besoins et les tendances en créant des produits et des solutions innovants conçus pour répondre à toutes les demandes.

Spas, bains à tourbillons, douches multifonctions, cabines de douche, saunas et hammams, et bien plus encore : une large gamme de produits avec une combinaison unique de technologie de pointe, de design et de fonctions exclusives, qui garantissent les meilleures performances tant dans l'environnement domestique et résidentiel que professionnel du secteur hôtelier.

Info presse :

Giorgio Terzuolo

Responsable marque et communication EMOA & Asie

gterzuolo@jacuzzi.eu

