Carsten Thoma, cofondateur de SAP Hybris et visionnaire du commerce rejoint le conseil d'administration de Sitecore





SAN FRANCISCO, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Sitecore®, leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience numérique, a annoncé aujourd'hui que Carsten Thoma, l'un des meneurs d'opinions les plus innovateurs de l'industrie a rejoint le conseil d'administration de la Société. Thoma a joué un rôle déterminant dans la définition du marché des technologies omnicanales de l'expérience clientèle avec hybris AG, société qu'il a créée en 1997 et vendue à SAP en 2013 lorsque cette dernière a cherché à étendre ses capacités de commerce d'entreprise et de marketing numérique dans un contexte de concurrence serrée avec Salesforce et Oracle.

« La capacité de Carsten à identifier et à diriger des transitions disruptives de l'industrie est absolument unique. Avec sa nomination, Sitecore s'enrichit d'un dirigeant extraordinaire qui a édifié une société de classe mondiale et qui a au cours du processus contribué à modeler notre marché, », a affirmé Jonas Persson, président du conseil d'administration chez Sitecore. « Étant donné sa compréhension approfondie des opportunités d'engagement et de commerce pour les grandes entreprises, j'ai tout à fait confiance qu'il apportera d'immenses opportunités pour renforcer encore plus notre portefeuille de produits, mieux servir nos clients et dynamiser notre stratégie de croissance. »

Thoma était tout récemment au poste de président de SAP Hybris où il avait pour responsabilité le secteur d'activités Engagement de la clientèle et commerce chez SAP, constituant l'unité d'entreprise à la croissance la plus rapide de la Société. À ce poste, il avait la responsabilité de bout en bout de SAP Hybris et faisait partie de l'équipe des dirigeants mondiaux de SAP. Tout au long de son mandat, Thoma a dirigé SAP lors d'un passage significatif dans le nuage, redéfini le paysage du développement de la Société avec une architecture reposant sur les microservices et étendu sa solution de marketing dans le nuage grâce à une acquisition d'identité de clientèle et des capacités de gestion des profils.

En commentant sa nomination, Thoma a ajouté : « Chez hybris et plus tard chez SAP, j'ai toujours admiré la volonté de Sitecore de se remodeler pour livrer des technologies novatrices qui transforment l'expérience de la clientèle. La sortie de la première plateforme de marketing numérique reposant sur la gestion de contenu a représenté une démarche révolutionnaire, et on reconnaît aujourd'hui que la Société occupe une position de tête sur un marché rempli d'opportunités. C'est pour moi un honneur de rejoindre le conseil et je suis heureux de venir en assistance aux milliers de clients de Sitecore qui se fient à nous pour les aider à concrétiser leurs initiatives numériques les plus ambitieuses et stratégiques. »

À propos de Sitecore

Sitecore est le leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience numérique associant gestion de contenu, commerce et perspectives de la clientèle. Sitecore Experience Cloudtm donne aux spécialistes de la commercialisation les moyens de fournir un contenu personnalisé en temps réel et à grande échelle sur l'ensemble de toutes les filières ? avant, pendant et après une vente. Plus de 5 200 marques ?? parmi lesquelles American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical et L'Oréal ?? font confiance à Sitecore pour apporter les interactions personnalisées qui ravissent les audiences, établissent la fidélisation et stimulent les recettes.

