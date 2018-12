Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à London





LONDON, ON, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à London.

Les médias sont invités à se joindre à Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Date : Le 19 décembre 2018



Heure : 10 h 00



Endroit : 356, rue Dundas

London (Ontario)





*Apportez un casque et des bottes de sécurité pour participer à la visite du chantier de construction.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 08:30 et diffusé par :