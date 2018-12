L'opérateur de Transport Public flamand De Lijn choisit Conduent Transport pour déployer un système billettique dernière génération





Il s'agit de l'une des plus importantes implémentations régionales d'un système billettique compatible avec les cartes bancaires sans contact et l'une des premières implémentations d'un système account-based de cette envergure à l'échelle régionale, réalisée dans le monde.

Conduent Transportation, une branche de l'entreprise spécialisée dans les interactions numériques Conduent Incorporated (NYSE : CNDT), a été sélectionnée par l'opérateur de Transport Public flamand De Lijn pour installer un système billettique dernière génération dans toute la région flamande de Belgique. Conduent déploiera sa plateforme ATLAS® et exploitera le système pour le compte de De Lijn, pendant une période de 10 ans.

Le nouveau système sera implémenté en deux phases. La première phase permettra l'utilisation de cartes classiques de transport et de cartes bancaires sans contact de l'opérateur de transport public basées sur cEMV (Europay, MasterCard et Visa sans contact), le modèle de transit dit « aggregated pay-as-you-go » (prépaiement cumulé). Ce sera l'une des plus grandes implémentations régionales d'un système billettique en Europe prenant en charge l'acceptation des cartes bancaires sans contact comme moyen de paiement.

La deuxième phase du projet consistera en la première implémentation d'un système account-based de cette échelle au niveau régional. Avec la billettique associée à l'account-based (Account-based ticketing - ABT), le billet n'est pas stocké sur un appareil ou un autre support comme un smartphone ou une carte intelligente, mais dans le cloud. L'ABT permet d'associer par le biais du cloud une vaste gamme d'appareils ou de supports au compte de l'usager en back office.

Une phase ultérieure de la plateforme prendra en charge la mobilité en tant que service avec l'intégration de plusieurs prestataires de mobilité comme les solutions de covoiturage, de location de vélos et de taxis.

« Le système billettique Conduent apportera la toute dernière technologie d'interaction numérique à toute la région flamande », a déclaré Roger Kesteloot, directeur général de De Lijn. « Une fois les deux phases implémentées, la Flandre disposera de l'un des systèmes de péage les plus avancés au monde, ce qui bénéficiera aux millions d'usagers qui utilisent nos services de transport chaque année. »

Le contrat implique le déploiement de 10 000 valideurs dans les bus et les trams dans l'ensemble de la région flamande.

« Notre système billettique permet aux opérateurs de transport public comme De Lijn de tirer profit de la toute dernière technologie avec des dépenses d'investissement moindres », a ajouté Mick Slattery, PDG de Conduent Transportation. « Nous installerons toute la technologie et nous gérerons pour le compte de De Lijn l'intégralité du processus. »

Le nouveau système billettique de Conduent sera mis en place avec cEMV, une première étape prévue pour la fin 2019, suivie de l'ABT en milieu d'année 2020.

Conduent Transportation est un fournisseur majeur de solutions intelligentes pour le Transport Public et la mobilité, notamment de systèmes de péages autoroutiers, de gestion du stationnement, ainsi que de systèmes avancés de sécurité et de circulation. Toutes ces solutions offrent des services personnalisés, analytiques et automatisés aux organismes publics et à leurs administrés. L'entreprise aide les usagers depuis plus de 50 ans et opère dans 27 pays.

