Appel d'offres services alimentaires : contrat octroyé à Capital HRS inc.





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Société du Centre des congrès de Québec est heureuse d'annoncer qu'à la suite d'un long processus d'appel d'offres public, le contrat pour l'opération des cuisines, l'entretien d'équipements et la fourniture de services alimentaires a été octroyé à Capital HRS inc. L'entreprise et son équipe continueront ainsi d'assurer le service de traiteur exclusif pour le Centre.

C'est à la suite d'une visite d'information pour les entreprises intéressées, le 5 septembre dernier, que le processus d'appel d'offres a été lancé sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO). Neuf entreprises ont acheté les documents d'appel d'offres.

Le 4 décembre, à la date fixée pour le dépôt des offres, deux soumissionnaires se sont manifestés. Après étude des deux soumissions, le comité de sélection, formé de membres de la Société et de l'externe, a recommandé l'octroi du contrat à Capital HRS inc. Le nouveau contrat prendra effet le 1er février 2019.

À propos du Centre des congrès de Québec

Le Centre des congrès de Québec a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès et événements. Il génère par ses activités d'importantes retombées économiques et contribue au rayonnement de la destination à l'échelle nationale et internationale. Le Centre cumule les distinctions : LEED Canada-CI et LEED BE Argent, BOMA BEST niveau 3, AIPC Quality Gold Standards, Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014.

