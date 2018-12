Un programme de développement saoudien fournit des livres et des fournitures à 150 écoles de l'est du Yémen





RIYAD, Arabie saoudite, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Programme saoudien pour le développement et la reconstruction du Yémen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) distribue actuellement des fournitures scolaires à Mahra, la province la plus à l'est du Yémen. Le personnel du SDRPY assurera la répartition de 192 000 livres, 10 000 sacs d'école, 6000 bureaux et 12 autobus scolaires d'une capacité de 30 passagers. Ce matériel bénéficiera à quelque 26 000 élèves de 150 écoles du gouvernorat de Mahra.

« La place des enfants n'est ni sur les champs de bataille ni sur les lieux de travail, mais à l'école », a déclaré le secrétaire général de Mahra, Salim Abdullah Nemar. « L'éducation est vitale non seulement pour le développement de nos jeunes, mais aussi pour notre pays et, pour former des citoyens heureux, en bonne santé et productifs, tout commence dans la salle de classe », a-t-il ajouté. « Nous remercions le Royaume d'Arabie saoudite de nous aider à éduquer des dizaines de milliers d'enfants à Mahra. »

« L'avenir du Yémen appartient à ses enfants et les enfants yéménites ont un potentiel énorme », a déclaré Abdelhadi Al-Gahtani, directeur du SDRPY à Mahra. « Alors que l'insurrection houthie ferme d'innombrables écoles au Yémen depuis des années, le Royaume travaille assidûment pour rouvrir chacun de ces centres d'apprentissage et même en construire de nouveaux, comme à Mahra. »

Depuis que les Houthis ont lancé leur campagne pour prendre le contrôle du Yémen à l'automne 2014, plus de 3500 écoles ont été fermées. En outre, les rapports de l'UNICEF au Yémen indiquent que, dans tout le pays, des écoles ont été endommagées en raison d'attaques directes, de pillages, de menaces et de conversions à des fins militaires, y compris l'utilisation des écoles par les Houthis pour le stockage d'armes et de matériel. L'ONU a également établi que les milices houthies soutenues par l'Iran avaient recruté des enfants soldats, obligeant les enfants à quitter leurs écoles et à se rendre dans des zones de guerre.

Les responsables du SDRPY parcourent actuellement la région avec des représentants du gouvernorat de Mahra, qui collaborent étroitement avec le gouvernement yéménite pour mettre en oeuvre les projets du SDRPY dans un large éventail de secteurs. Des représentants des ministères yéménites de la Santé, des Transports, de l'Électricité et de l'Énergie ainsi que des Travaux publics et des Infrastructures participent également aux visites.

Les projets du SDRPY qui seront inspectés au cours de ce voyage comprennent : 1) la construction à Nishtun d'une nouvelle école primaire de 12 classes dont l'aménagement répond aux besoins spécifiques remontés par les habitants ; 2) 10 puits récemment creusés et une conduite d'eau de 20 km reliant Wadi Fouri à Wadi Jiza, où elle sera reliée au réseau de distribution desservi par le plus grand camion-citerne du Yémen ; 3) un centre de dialyse, une salle d'opération et une unité de soins intensifs nouvellement construits à l'hôpital central de la ville d'Al Ghaydah ; 4) l'expansion et l'amélioration du port de Nishtun grâce à la fourniture d'un groupe électrogène de 264 kW (KVA330), d'une grue de 30 tonnes et d'un chariot élévateur à fourche de 5 tonnes ; et 5) la livraison de quinze camions-citernes Mitsubishi de 5000 litres.

