Plus de 80 % des gens sondés dans la région de Saint-Michel-des-Saints jugent le projet de Nouveau Monde Graphite positif pour la région

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG ») (TSXV: NOU) rend public les résultats d'un sondage réalisé par la firme Léger dans lequel 83% des répondants donnent une note positive au projet pour la région alors que 9% des répondants au total jugent que le projet est assez (4%) ou très négatif (5%) pour la région.

Le?ger a e?te? mandate?e par Nouveau Monde Graphite pour mener un sondage aupre?s de de la population de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Ze?non et Saint-Guillaume-Nord afin de mesurer les perceptions à l'égard du projet d'exploitation de la mine de graphite dans la re?gion.

Ce sondage, réalisé du 9 au 25 novembre 2018 avant l'activité porte ouverte tenue par NMG le samedi 8 décembre, démontre que 84% des répondants sont d'avis que Nouveau Monde Graphite a fait jusqu'à maintenant suffisamment d'efforts pour tenir la population informée de l'évolution du projet.

« Parmi les répondants, la quasi-totalité s'accorde pour dire que le projet aura des retombées économiques pour les municipalités et les commerces de la Haute-Matawinie (92%). Dans une moindre mesure, ils pensent également que le projet peut s'intégrer au territoire en modifiant peu leur qualité de vie (74%) et la qualité de l'environnement (66%). », peut-on lire dans le rapport de recherche.

Ce sondage illustre aussi que les éléments auxquels les répondants sont les plus sensibles, en ordre d'importance, sont : les retombées économiques, les opportunités d'emplois suivis de la qualité des eaux de surface et la faune aquatique.

Les efforts mis de l'avant depuis 2015 pour communiquer les avancements du projet ont porté fruit puisque 84% des répondants jugent que suffisamment d'efforts ont été faits jusqu'à maintenant.

Au sujet de la journée porte ouverte du 8 décembre dernier

Lors de cette journée porte ouverte à laquelle plus de 400 personnes de la région ont participé, NMG proposait une formule kiosques d'information pendant laquelle une dizaine d'experts contribuant à l'élaboration de l'étude d'impact environnemental et social répondaient aux questions des participants. Pendant plus de 3h, les participants ont eu la chance d'échanger avec eux au sujet de la dernière version du projet et des mesures intégrées à sa conception à la suite des consultations et échanges précédents dans le but de minimiser l'impact sur l'environnement.

Les dirigeants de l'entreprise étaient également sur place pour accueillir personnellement les citoyens. Pour couronner le tout, NMG a organisé des visites guidées de l'usine de démonstration en compagnie des opérateurs de l'usine chargés de présenter le processus de transformation du graphite. Cette visite d'usine fut chargée de souvenirs pour plusieurs résidents de la région qui y ont travaillé pendant de nombreuses années avant que Lousiana Pacifique ferme définitivement ses portes en 2007.

Pour consulter quelques photos de notre journée porte ouverte, cliquez ici.

CITATION

« Nous étions déjà très confiants quant à la réception du projet dans la communauté locale, mais de constater que plus de 80% des répondants à un sondage Léger sont favorables à notre projet de mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints nous donne une dose supplémentaire d'énergie. Cela confirme la pertinence des actions mises en place afin d'impliquer les parties prenantes, dont la création d'un comité d'accompagnement qui comprend les principaux intervenants du milieu et des citoyens. Nous sommes conscients que 9% des répondants sont plutôt en défaveur du projet et nous avons toujours été clairs sur ce point: il n'est pas question d'opposer la majorité de la population à la minorité qui a une opinion différente sur notre projet. L'une des principales inquiétudes exprimées dans les dernières années concerne la préservation de la qualité de l'environnement et de la qualité de vie et c'est pourquoi nous travaillons avec acharnement, jour après jour, pour réaliser un projet qui relève les standards environnementaux, un projet qui s'intègre dans son milieu, un projet tout électrique, bref un projet qui établit les normes des années 2020. » de mentionner Eric Desaulniers, Président et Chef de la Direction de Nouveau Monde Graphite.

Méthodologie : Ces résultats sont le fruit d'un sondage téléphonique réalisé? du 9 au 25 novembre 2018, aupre?s d'un e?chantillon de 330 re?sidents et ville?giateurs de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Ze?non et Saint-Guillaume- Nord. A? titre de comparaison, un e?chantillon probabiliste de me?me taille (n=330) aurait une marge d'erreur de +/- 5,4 %, et ce, 19 fois sur 20 (dans 95% des cas).

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. NMG opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoie la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les efforts de la Société en lien avec son financement de projet et l'obtention de fonds suffisants afin de financer la construction et la mise en service de son projet minier sur la propriété de graphite Matawinie, constituent des « renseignements prospectifs » et des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et reposent sur des attentes et des projections valables en date du présent communiqué de presse. Il n'y a aucune assurance que la Société sera en mesure de lever les capitaux requis au cours des 25 prochains mois.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Société » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

