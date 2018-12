Rendre les esprits lumineux : 5,7 millions de dollars ont été amassés lors de la Journée du miracle CIBC au profit d'organismes d'aide à l'enfance du monde entier





TORONTO, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Le 5 décembre, les négociateurs et les conseillers en placements de la Banque CIBC - ainsi que des clients, des célébrités et des organismes de bienfaisance partenaires - se sont unis pour amasser plus de 5,7 millions de dollars pour les organismes d'aide à l'enfance dans le cadre de la Journée du miracle CIBC de cette année.

Chaque année, le premier mercredi de décembre, les employés de Marchés des capitaux CIBC et de CIBC Wood Gundy font don de leurs honoraires et de leurs commissions pour aider les enfants partout dans le monde à bénéficier de services et de programmes de soutien essentiels.

« La participation incroyable et le soutien de nos clients, des membres de l'équipe et des célébrités ont permis d'aider des milliers d'enfants, a affirmé Harry Culham, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC, et président de la Fondation pour l'enfance CIBC. Une seule personne peut faire la différence, et des réalisations encore plus incroyables se profilent lorsque notre équipe se rallie derrière un objectif commun, celui de l'esprit de la Journée du miracle. »

L'événement annuel organisé par les employés de la Banque CIBC a permis d'amasser plus de 100 millions de dollars au Canada et plus de 250 millions à l'échelle mondiale depuis 1984, pour transformer la vie d'enfants, et de leur famille, dans le monde entier.

« Les enfants sont les vrais héros de la journée, a ajouté M. Culham. Nous sommes tellement heureux de les aider à se développer et à réaliser leur potentiel. »

Les fonds de la Journée du miracle CIBC ont des répercussions à l'échelle mondiale 365 jours par année, en raison du soutien apporté à des organismes sans but lucratif comme Power to Be, un fournisseur de programmes éducatifs de plein air pour les enfants et les jeunes adultes qui vivent avec un handicap.

« L'argent que nous recevons de l'événement de la Journée du miracle CIBC constitue un financement de base dont nous avons besoin pour faire le travail », a déclaré Tim Cormode, directeur exécutif de Power to Be. « Lorsqu'un paraplégique nous dit qu'il ne croit pas être capable d'embarquer à bord d'un kayak, et que nous trouvons un moyen de l'aider à faire quelque chose qu'il croyait ne jamais être capable de faire, sa confiance en lui est beaucoup plus grande lorsqu'il revient dans sa collectivité. Et ce ne sont pas seulement les fonds : nous avons toujours des bénévoles de la Banque CIBC qui s'engagent dans nos programmes et y apportent leur soutien, et cela a toujours une incidence réelle. »

Des événements ont eu lieu cette année à Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax, New York, Chicago, Londres et Hong Kong.

La Banque CIBC dans la collectivité

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Unis sous la marque d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper et à soutenir les gens et les collectivités, sachant que le dévouement à une cause est un choix personnel qui vient du coeur. Collectivement, la Banque CIBC cherche à avoir une influence positive dans la vie des personnes touchées par le cancer, ainsi qu'à soutenir les personnes ayant un handicap. Aux États-Unis, la Banque CIBC cible ses investissements sur l'apprentissage financier. En 2017, la Banque CIBC et son équipe ont investi plus de 70 millions de dollars au sein des organismes communautaires dans l'ensemble du Canada et des États-Unis par l'intermédiaire d'initiatives qui incluent la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et la Journée du miracle CIBC.

