Le gouvernement du Canada annonce des possibilités de financement pour les projets d'infrastructure afin de créer des emplois et de diversifier le commerce

OTTAWA, le 18 déc. 2018 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport et l'efficacité des corridors commerciaux sont essentiels au succès des entreprises canadiennes sur le marché mondial.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement du Canada lancera un appel de propositions dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux le 15 janvier 2019. Le gouvernement acceptera les déclarations d'intérêt à compter de cette date.

Dans le cadre de cet appel, Transports Canada évaluera les projets selon des critères commerciaux spécifiques qui :

Améliorent la souplesse et le rendement du réseau de transport pour contribuer à une augmentation de la valeur et du volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer.

Augmentent les flux des échanges commerciaux existants, ou en génèrent de nouveaux, grâce à l'investissement.

En plus de ces critères, on évaluera dans quelle mesure les projets renforceront la capacité ou remédieront aux goulots d'étranglement près des principaux ports et aéroports, ou le long des corridors routiers et ferroviaires canadiens qui contribuent à générer ou à augmenter des activités de commerce outre-mer.

À l'exception des propositions présentées par les organismes fédéraux et les sociétés d'État, tous les projets admissibles doivent faire la démonstration qu'ils ont obtenu un financement pour les coûts qui ne sont pas financés par le gouvernement du Canada.

En appuyant les projets dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement s'engage à accroître considérablement le nombre de possibilités d'exportation pour les entreprises canadiennes et à diversifier les échanges commerciaux du Canada avec les marchés outre-mer.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a proposé une nouvelle stratégie de diversification des exportations pour aider les entreprises à prospérer et pour augmenter de 50 % les exportations outre-mer du Canada d'ici 2025. La stratégie mettra l'accent sur les trois volets suivants :

investir dans les infrastructures pour appuyer le commerce;

fournir aux entreprises canadiennes les ressources nécessaires pour atteindre les marchés outre-mer;

accroître les services commerciaux pour les exportateurs canadiens.

Le Canada est et a toujours été un pays commerçant. Le commerce engendre la croissance économique, crée de bons emplois bien payés pour la classe moyenne et ouvre aux entreprises canadiennes des possibilités de croître et de livrer concurrence.

Ces mesures créeront des emplois, appuieront les entreprises canadiennes et feront du Canada l'économie la plus mondialisée de la planète.

Les critères d'évaluation pour l'étape des déclarations d'intérêt seront bientôt affichés sur le site Web de Transports Canada. Des détails sur le processus et la manière de présenter une demande de financement, de même que le Guide du demandeur, seront publiés sur le site Web le 15 janvier 2019.

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en améliorant nos corridors de commerce et de transport pour appuyer la diversification du commerce. En créant de nouvelles possibilités pour les investisseurs, les exportateurs et, en particulier, les petites et moyennes entreprises du Canada, le gouvernement du Canada les aide à joindre de nouveaux consommateurs et de nouveaux clients ainsi qu'à créer de nouveaux emplois bien payés découlant de ces nouvelles possibilités. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Le transport est un élément important des échanges commerciaux du Canada avec les autres pays. En 2017, les échanges internationaux de marchandises totalisaient 1,1 billion de dollars. Même si les États-Unis demeurent le plus important partenaire commercial du Canada avec des échanges de 703 milliards de dollars (415 milliards de dollars d'exportations et 288 milliards de dollars d'importations), ce qui compte pour 63,5 % du commerce canadien total en 2017, le commerce avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) a connu une croissance de 9,5 % depuis 2015 pour atteindre une valeur de 183,7 milliards de dollars en 2017, et le commerce avec l' Europe a connu une croissance de 8,7 % depuis 2015 pour atteindre une valeur de 107,9 milliards de dollars en 2017.

le commerce avec l' a connu une croissance de 8,7 % depuis 2015 pour atteindre une valeur de 107,9 milliards de dollars en 2017. Le gouvernement du Canada accorde beaucoup d'importance à l'exportation en raison du lien entre le commerce et la création de bons emplois bien rémunérés, puisque les industries qui sont grandement dépendantes des exportations versent des salaires qui sont, en moyenne, plus de 50 % plus élevés par rapport aux industries qui dépendent moins des exportations.

Jusqu'à maintenant, le ministre des Transports a approuvé l'octroi de plus de 800 millions de dollars du Fonds national des corridors commerciaux à 39 projets, ce qui a donné lieu à un investissement dans l'infrastructure totalisant 1,9 milliard de dollars en ajoutant les contributions des autres ordres de gouvernement et du secteur privé. Des projets seront réalisés dans chaque province et territoire en vue de renforcer l'efficacité et la résilience des ports, des routes, des chemins de fer, des aéroports et des installations intermodales sur lesquels comptent les entreprises canadiennes pour accéder aux marchés mondiaux.

Le transport est essentiel pour les collectivités nordiques et les projets de développement économique, mais le développement de l'infrastructure est plus coûteux dans le Nord territorial que dans le Sud du Canada, en raison notamment des conditions topographiques et climatiques difficiles, des grandes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise et d'une saison de construction beaucoup plus courte. L'appel de propositions pour le Nord qui a été lancé le 19 novembre, 2018 octroiera du financement pour combler les besoins uniques et urgents en matière d'infrastructure de transport dans le Nord territorial.

