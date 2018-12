SNC-Lavalin obtient un contrat de services de 36 millions $ US de la FDOT





MONTRÉAL, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce que son entité Atkins a été sélectionnée à titre de consultante principale en vertu d'un contrat d'une valeur de plus de 36 millions $ US en vue de fournir des services de génie et inspection de bâtiments liés au nouveau pont Howard Frankland à Tampa, en Floride. Il s'agit de l'un des premiers projets qui marquent le lancement du programme historique Tampa Bay Next du Florida Department of Transportation (FDOT), d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, et du plus important contrat de services de génie et inspection de bâtiments obtenu par Atkins en Amérique du Nord.

« Les infrastructures modernes sont essentielles pour rehausser la sécurité et l'efficacité des transports, a déclaré George Nash, président et chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord. Le remplacement d'un pont de 58 ans par un pont modernisé et intermodal contribuera à réduire la congestion et à faciliter les déplacements, de sorte que cette région côtière pourra continuer de se développer. Nous sommes fiers de collaborer avec le FDOT dans le cadre de cet important projet. »

Le nouveau pont Howard Frankland comportera huit voies et sera érigé sur Tampa Bay, à l'ouest du centre-ville de Tampa. Le coût de la construction du pont est estimé à 814 millions $ US. La nouvelle travée de 6,6 km (4,1 mi) comprendra quatre voies à usage général, quatre voies express (deux dans chaque direction) et une voie lente pour les cyclistes et les piétons. De plus, les deux voies express en direction nord serviront au futur transport ferroviaire.

Avant la construction du pont, Atkins fournira des services de supervision de la construction liés à l'amélioration opérationnelle provisoire le long de l'autoroute 275 depuis le sud de la route d'État 60 jusqu'au sud de Lois Avenue, offrant ainsi des voies autoroutières supplémentaires à partir de l'extrémité nord du pont vers le centre-ville de Tampa.

Les voies supplémentaires et la construction du nouveau pont constitueront les deux premiers projets du programme Tampa Bay Next, l'approche complète de la FDOT en matière de planification et de développement des transports en vue de se doter d'un système régional de transports intégré et intermodal. Les projets comprennent la modernisation des autoroutes, la planification des transports régionaux, des installations destinées aux cyclistes et aux piétons, de même que la mise en oeuvre d'innovations visant un réseau de transports intégré et intelligent.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures, Énergie propre, Énergie nucléaire et ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projets). Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet, maintenant intégrée dans nos secteurs.

